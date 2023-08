Musica e ambiente, a Verona la seconda edizione dell’EcoFestival

Appuntamento l’8, il 9 e il 10 settembre al Bastione San Francesco per vivere un weekend all’insegna della sostenibilità

Legambiente Verona è lieta di presentare la seconda edizione dell’EcoFestival, organizzata dal gruppo giovani di Legambiente Verona. La piccola Festambiente Veronese avrà luogo l’8,9 e 10 settembre presso il suggestivo Bastione San Francesco, in pieno centro storico e a pochi passi dal fiume Adige.

L’EcoFestival è un appuntamento imperdibile a Verona per tutti coloro che si interessano alla sostenibilità ambientale e desiderano scoprire il lavoro di associazioni, imprese sociali e botteghe locali che hanno abbracciato l’ecologia come modello di sviluppo e di vita. Durante il fine settimana dell’EcoFestival, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, all’insegna della musica, dello street food e di laboratori interattivi. Saranno ospiti numerosi esperti e rappresentanti delle realtà sostenibili, che offriranno ai cittadini e ai giovani la possibilità di incontrarsi, condividere opinioni e imparare sul tema dell’ambiente e sul futuro sostenibile di Verona.

Il programma comprende diversi workshop e laboratori, rivolti a ragazzi e cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di approfondire varie tematiche legate alla lotta contro i cambiamenti climatici. Gli esperti affronteranno anche il ruolo cruciale dei cambiamenti ecosistemici nella società contemporanea.

Il Bastione San Francesco è un luogo di grande valore storico e ambientale, dove il circolo di Legambiente Verona ha lavorato instancabilmente negli ultimi vent’anni per la pulizia, il recupero e la valorizzazione. Il Bastione, in passato dimenticato, è stato riportato alla luce e ora accoglie eventi, concerti e visite guidate, diventando la sede ideale per ospitare l’EcoFestival di Legambiente.

Il programma dell’EcoFestival 2023

Venerdì 08/09

18.00 – 20.00 Apertura festival. Saluti istituzionali Comune di Verona, sponsor, ATV. Dialogo su mobilità urbana sostenibile

22.00 – 00.00 Concerto Atom Tanks, gruppo ska veneto

Sabato 09/09

10.00 Apertura EcoFestival, banchetti botteghe e associazioni

11.00 – 13.00: Workshop/laboratorio/conferenze

14.00-16.00: Workshop/laboratorio/conferenza

16.00-20.00 Dibattito a cura di Altraeconomia, Altromercato, Fair Trade Italia, Legambiente: cambiamenti Climatici e Commercio Equo Solidale. Dibattito con Paolo Pileri su tema consumo di suolo con interventi di Legambiente. Aperitivo finale

22.00 – 00.00 Concerto Diplomatico e Il Collettivo Ninco Nanco

Domenica 10/09

10.00 Apertura EcoFestival, banchetti botteghe e associazioni

11.00 – 13.00: Conferenza su Parco delle Mura, con Comune di Verona Patrimonio e Unesco, Legambiente. Workshop/laboratorio per bambini a tema. Visite guidate delle Mura a cura di Legambiente con arrivo al bastione per ora di pranzo

14.00-16.00: Workshop/laboratorio/conferenza

16.00-18.00 Workshop/laboratorio/conferenza

18.00-20.00 Workshop/laboratorio/conferenza

22.00 – 00.00 DJ set e chiusura EcoFestival

*Programma in fase di definizione.

L’EcoFestival offre una vasta gamma di proposte coinvolgenti e interattive. Tra le idee in fase di assegnazione, ma non ancora confermate, figurano workshop per ragazzi sul tema della biosfera, conferenze sull’alimentazione sostenibile e l’etica, e workshop dedicati al riciclo. Non mancheranno dibattiti sulla comunicazione della crisi climatica, e sul green-washing del marketing odierno. L’anno scorso, alla prima edizione, l’EcoFestival del circolo Legambiente Verona ha attirato complessivamente circa 1500 persone in due giorni e mezzo, contando su 29 partner, tra cui la partecipazione anche del Comune di Verona.

Ci vediamo a settembre al Bastione San Francesco di Verona per vivere un weekend all’insegna della sostenibilità!