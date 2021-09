I Comuni al centro della pianificazione urbana nella sfida all’emergenza climatica

Se ne parla il 17 settembre a Campi Bisenzio a un convegno organizzato da Legambiente nell’ambito del Festival dell’Economia Civile

Tutto pronto per il convegno “Multiply – Il ruolo dei Comuni nella pianificazione urbana integrata nella sfida contro l’emergenza climatica”, in programma venerdì 17 settembre dalle 10 alle 13 a Campi Bisenzio (Fi) al Teatrodante Carlo Monni in Piazza Dante 23.

C’è poco tempo per affrontare l’emergenza climatica e i suoi effetti, sempre più evidenti e devastanti. In Italia, da inizio 2021 fino a metà luglio, si sono registrati oltre 200 fenomeni meteorologici intensi tra allagamenti dovuti a piogge intense, trombe d’aria, esondazioni fluviali e siccità. Una situazione sempre più grave che mette al centro non solo le politiche nazionali sulla decarbonizzazione, ma anche il ruolo dei Comuni che in questi anni avranno un ruolo sempre più determinante nelle scelte e quello dei cittadini e delle cittadine che oltre che a svolgere un ruolo di sentinelle dei territori dovranno accompagnare e incoraggiare con coraggio e determinazione la profonda trasformazione che caratterizzerà ogni settore produttivo. Il nuovo ciclo di incontri Multiply, progetto Horizon 2020 finanziato dalla Commissione europea, nasce proprio con questo obiettivo. Ovvero raccontare, diffondere e stimolare le Amministrazioni locali ad attuare Piani Urbani Integrati, in grado di connettere le politiche di efficienza, produzione e mobilità con la partecipazione locale. Trovando e applicando con coraggio e lungimiranza soluzioni complesse e problemi complessi.

All’evento, che si svolgerà all’interno del Festival dell’Economia Civile e per partecipare al quale è richiesta la registrazione obbligatoria tramite il sito bit.ly/FestivalEC2021, Giorgia Salvatori, assessore Partecipazione e Distretto economia civile Comune di Campi Bisenzio, Katiuscia Eroe, responsabile energia Legambiente, Silvia De Santis, ufficio energia Legambiente, Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania, Michelangelo Giansiracusa, sindaco del Comune di Ferla, Monia Monni, assessore regionale all’Ambiente e all’Economia Circolare della Regione Toscana, Giulia Bordina di Edilizia Pubblica Pratese SpA, Sergio Ferraris, direttore di Qualenergia, Lorenzo Barucca, responsabile Economia Civile Legambiente, Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente.