Motore a combustione: il rebus della exit strategy

Sarà nel 2030 come sostiene da quattro anni Legambiente, oppure nel 2035 o nel 2040 come vuole invece il governo per le auto o i furgoni? Non è solo questione di date, ma soprattutto di quali politiche e di quali programmi si realizzano per la transizione. Per arrivarci tutti, con costi sociali sostenibili e opportunità distribuite

Lo scorso 14 dicembre, “in occasione della quarta riunione dei Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, hanno definito le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna, decidendo, in linea con la maggior parte dei Paesi avanzati, che il phase out delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri entro il 2040”. In realtà, il rinvio di 5 anni per i furgoni non è in linea con gli altri Paesi, ma un tentativo, secondo Legambiente senza speranza, di rinviare la scelta, di tentare una proroga: non ha infatti alcuna motivazione tecnica o economica.

L’associazione ambientalista è rimasta piacevolmente sorpresa. Va ricordato che solo pochi giorni fa, alla Conferenza delle Parti mondiale sul clima di Glasgow, il ministro Cingolani non aveva firmato l’analogo impegno. Anche il ministro Giorgetti si è schierato con Confindustria chiedendo di rinviare la scelta. La sensazione è che sia stata la stessa industria dell’auto a far cambiare idea ai ministri riottosi: Volvo ha annunciato la conversione totale dell’elettrico entro il 2030, Volkswagen ha dovuto prometterlo – almeno per l’Europa – al governo tedesco. Tutte le prime case europee, in ultima Nissan-Renault e poi Stellantis, hanno annunciato che già nel 2027 il 70% della loro offerta sarà costituita da auto a batteria. Alla Cop 26 Ford, General Motors, Daimler Mercedes, Byd (cinese), Jaguar hanno promesso il tutto elettrico nel mondo al 2040. È molto probabile quindi che il 100% elettrico per l’Europa sia raggiungibile prima, nel 2030. Come sostiene da quattro anni Legambiente, come altri ambientalisti e analisti del settore.

La campagna europea “Clean Cities”, promossa da un network di associazioni europee (capifila T&E e ECF) ha lo scopo di promuovere il phase out dai motori a combustione al 2030. La campagna continuerà inoltre a perseguire l’obiettivo di fissare la fine graduale della circolazione delle vecchie auto dalle città: stop agli euro 4 diesel ed euro 2 benzina e gas subito, degli euro 5 diesel entro il 2025 e degli euro 6 entro il 2030. Poi toccherà, se mai vedranno la luce, agli euro 7 e agli ibridi plugin. Dal 2040 nelle città potranno circolare solo veicoli a emissioni zero.

Un calendario di riferimento, concordato e fissato sia dallo Stato che dai Comuni serve non solo per i cittadini, che non vedono l’ora di respirare aria pulita dopo un secolo di inquinamento, ma anche per l’industria e per il governo per definire, insieme alle parti sociali (imprese, lavoratori, consumatori e ambientalisti) una road map, un programma d’azione per la mobilità del prossimo futuro. Che non sarà solo elettrica, ma anche connessa e quindi sempre pubblica, condivisa, meno proprietaria, “multimodale”. Sia il servizio di trasporto pubblico, che quello della circolazione delle merci, così come la mobilità individuale, si stanno già trasformando radicalmente. Impossibile fermare il cambiamento, come sembrano chiedere oggi Confindustria e Anfia (in rappresentanza delle imprese di componentistica), ma giusto chiedere che si aiutino tutti, anche l’industria che si vuol convertire e i lavoratori (pensiamo ai concessionari e ai benzinai, ma anche quelli della logistica con pochi diritti), a cogliere anche le opportunità del cambiamento.

Si pensi ad esempio alla nuova economia circolare delle batterie e dei sistemi di accumulo, oppure ai servizi di mobilità alla domanda (la Maas oltre lo sharing), al necessario rilancio dei servizi su ferro (merci e pendolari), all’elettromeccanica che è sempre stata una eccellenza nazionale, come la nuova infrastrutturazione per le smart cities.

Purtroppo la quarta riunione del Cite non ha parlato di queste cose, non ha proposto alle parti sociali di definire una nuova “road map”, magari sfruttando appieno le opportunità del Pnrr, ma si è solo proposta di mitigare – o sarebbe meglio dire rallentare – l’innovazione della mobilità elettrica, “compensando” i petrolieri con idrogeno e biocarburanti. Ci si dimentica che l’idrogeno verde prevede una eccedenza di elettricità rinnovabile per produrlo, perché ci vuole il triplo di pannelli solari e generatori eolici per azionare la stessa quantità di ruote. Ci si dimentica che potremo produrre solo il 10-15% dell’attuale consumo di metano con biometano “avanzato” e sostenibile. Quindi che dovremo riservare idrogeno e biometano per quei trasporti che non potranno essere elettrificati con veicoli a batteria: avio, navale, una quota di trasporto pesante di lunga percorrenza non trasferibile su ferrovia. Questa è efficienza e vera “neutralità tecnologica”. Altrimenti è scontro tra lobby, mal governata per giunta.