Dal 27 al 29 a Roma il Moscerine Film Festival

Appuntamento al Nuovo Cinema Aquila con una tre giorni che metterà al centro i bambini. Ecco tutte le iniziative in programma

Inizia oggi, venerdì 27 maggio, il Moscerine Film Festival, il primo festival di cinema per bambini organizzato a Roma al Nuovo Cinema Aquila in via del Pigneto con la direzione artistica di Steve Della Casa. Protagonisti della manifestazione, che durerà fino a domenica 29 maggio, saranno i bambini, non solo come pubblico ma anche come parte artistica. A realizzare l’iniziativa sono le Moscerine, Cleverage, Smile Vision, Tadàn produzioni e SiamoInDiretta.

“L’educazione all’immagine è da anni inserita nella scuola – racconta Maria Fares produttrice film d’animazione e presidente della giuria – eppure se si insegna a leggere, a comprendere, a scrivere testi, non è la stessa cosa per le immagini. Il paradosso è che siamo una realtà che produce immagini e si rischia così un analfabetismo visivo completo o un uso passivo, senza lettura critica”.

Moscerine Film Festival, il programma

Si comincia venerdì 27 maggio con il laboratorio di educazione all’immagine. Durante la mattina la regista Nina Baratta terrà un corso base ai bambini su come raccontare un evento con foto e video, saranno loro infatti che produrranno il backstage di tutto il festival. Mentre la vera e propria apertura del festival sarà alle 18. Alle 19 la proiezione “Nat e il segreto di Eleonora” di Dominique Monfery.

La giornata clou sarà sabato 28 maggio: si aprirà con il matineé con proiezioni di serie di animazione di Rai Ragazzi per bambini dai 0 ai 3 anni. Da Pocoyo alla Pimpa, passando per Giulio Coniglio a Barbapapà. In contemporanea si terrà il laboratorio di educazione all’immagine: al termine verrà allestita una mini-mostra fotografica estemporanea. Nel pomeriggio si entrerà nel vivo con la proiezione dei cortometraggi delle scuole, dalle 15 alle 17. Tantissime le scuole primarie ad aver partecipato da tutta Italia. Subito dopo saranno presentati al pubblico i corti a cura di Associak. Dalle 17 e trenta fino alle 19:30 sarà la volta dei cortometraggi del concorso under 12. In serata si terrà la premiazione e la proiezione del film vincitore. In quest’occasione l’Isola del cinema (Isola Tiberina, 16 giugno – 3 settembre), partner del Festival e parte attiva della sezione corti under 12, consegnerà la “Menzione Speciale Isola del Cinema”. Le altre Menzioni speciali saranno a cura di Guess e del Festival del cinema e della legalità di Fiumicino.

Domenica 29 maggio si terrà una grande festa evento dalle 15 alle 20 in cui si susseguiranno attività per bambini a cura di Hoppypolla e il Baule pedagogico, lo spettacolo musicale de Le artivendole “il coro Note magiche”. Ed infine la consegna del premio Rossellini, Radio Sonica e Zainet.