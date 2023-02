La manifestazione è un’occasione unica per tutti gli under 12 di sperimentarsi con l’arte del cinema. I cortometraggi dovranno essere consegnati entro e non oltre il 27 aprile

È partito il bando per partecipare alla seconda edizione del Moscerine Film Festival, in programma dal 4 al 7 maggio a Roma al Nuovo Cinema Aquila. Gli under 12 potranno sperimentarsi con la Settima arte, diventando registi.

Moscerine Film Festival 2023: come partecipare

La partecipazione al Moscerine Film Festival è completamente gratuita. Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre il 27 aprile. Le sezioni del concorso quest’anno saranno tre: la “competitiva under 12” in cui possono partecipare tutti i bambini fino ai 12 anni, con un corto a tema libero, lungo massimo 20 minuti; il “focus scuole” è la sezione dedicata ai progetti video realizzati all’interno degli istituti scolastici (lunghezza max 20 minuti); la sezione “young creator” in cui i bambini possono partecipare con un video girato in verticale, con una durata massima di 90 secondi, secondo il linguaggio di Tik Tok.

Le iniziative in programma

Nel corso della kermesse si terranno anche dei laboratori di educazione all’immagine per bambini dagli 8 ai 12 anni e due matinée dedicate ai piccolissimi da zero a 3 anni intitolate “Cinema in culla”. La conduzione del Festival sarà in mano a due giovanissime presentatrici mentre la madrina della manifestazione, come lo scorso anno, è l’attrice Margot Sikabonyi.

Moscerine Film Festival porta al centro dell’attenzione anche le tematiche legate all’inclusività. Lo farà ospitando associazioni e festival che da tempo si battono per i diritti. Quest’anno, accanto alla giuria tradizionale composta da personaggi del mondo dello spettacolo, ce ne sarà anche una d’eccezione costituita dai pazienti degli ospedali pediatrici italiani, tra cui il Bambin Gesù di Roma, che attraverso la piattaforma “Cinema in ospedale” premieranno il cortometraggio più meritevole.