Il cinema dei più piccoli: a Roma torna il Moscerine Film Festival

La Settima Arte non è mai stata in mani più preziose, quelle delle bambine e dei bambini registi sotto i 12 anni, del Moscerine Film Festival. La settimana della quinta edizione del MFF, con la direzione artistica di Nina Baratta, cominciata lunedì e martedì con incontri riservati alle scuole, entra nel vivo mercoledì 6 al Nuovo Cinema Aquila con l’inizio delle giornate industry del festival (6 e 7 maggio), dedicate all’incontro tra giovani talenti e professionisti del settore. In questa cornice si potrà assistere anche al racconto dell’iniziativa “Giovani Registi Crescono”: le registe e i registi under 12 vincitori delle scorse edizioni racconteranno la loro vera e propria esperienza lavorativa nel progetto.

Giovedì 7 maggio sarà possibile poi essere spettatori della rassegna “Piccoli sguardi da Gaza” con cinque cortometraggi realizzati da bambini a Gaza. “Un’occasione per riflettere su quanto il cinema possa essere al tempo stesso rifugio e voce, – racconta Federica Alderighi, organizzatrice generale del MFF – capace di offrire un momento di evasione dalla realtà, ma anche di raccontarla attraverso lo sguardo di chi la vive. Dare accesso alle immagini significa restituire immaginazione, dignità e la possibilità di esistere come autori della propria storia.” Sempre da Gaza il corto “Little Dodo” di Batoul Khaled Talshnawi che sarà anche in concorso al Moscerine Film Festival. La sera del giovedì si comincerà con la proclamazione dei vincitori delle sezioni “Focus Scuole”, dedicate ai corti presentati dagli istituti e “A scuola con le Moscerine”, opere realizzate con il supporto dell’associazione Le Moscerine.

Sempre all’insegna dell’inclusione le serate saranno tutte animate dai disegni live di Dominga Tammone e verranno anche tradotte in Lis mentre verrà usata anche la comunicazione alternativa aumentativa per rendere sempre più accessibile e universale il Festival. “La mattina di venerdì 8 è prevista una proiezione adattata sensorialmente, pensata per le persone neurodivergenti. – sostiene la Responsabile all’Inclusione Alessia Negretti – A seguire, sarà possibile visitare una mostra tattile con ausili con uscita vocale e traduzione in braille. La serata sarà aperta da Caterina Maria Trenti ragazza con complessi bisogni comunicativi che utilizzerà un dispositivo a puntamento oculare per comunicare. Interverranno inoltre le realtà che hanno collaborato per rendere immagini e cinema accessibili a tutti: testimonianze di famiglie e associazioni che porteranno il loro racconto e la loro esperienza.”

E durante la serata di venerdì (Nuovo Cinema Aquila) verranno presentate varie attività legate alle disabilità sensoriali, tra cui MAMI Voice, strumento ideato per sostenere i neonati prematuri per far sentire la voce della mamma in incubatrice trasformando i suoni in vibrazioni, e la mostra tattile sul cinema.

Torna quest’anno il Premio Cinema in Pediatria che per questa quinta edizione verrà consegnato dai giovanissimi pazienti del Centro Pediatrico del Mediterraneo di Taormina.

Per il 2026 questa iniziativa è stata curata anche dell’attrice Ester Pantano, giurata del MFF, che ha accompagnato i piccini del CCPM nella visione dei corti. “Grazie ai cortometraggi in concorso al Moscerine Film Festival, i bimbi hanno guardato e votato i lavori realizzati da loro coetanei, abbiamo restituito valore al loro sguardo e alla loro voce. – Spiega Ester – Il cinema diventa luogo che permette di viaggiare, lo schermo un luogo di possibilità che permette ai piccoli di vedere opere di altri ‘piccoli’ e così iniziare a sognare la creatività non come lontana da noi, e come oggetto di consumo ma come strumento di espressione, immaginazione e cura e di possibile futuro lavorativo”.

La giuria del MFF, presieduta come ogni anno da Maria Fares produttrice di film per bambini e ragazzi, è composta da Lino Banfi, Nonno d’Italia e ambasciatore Unicef, Mussi Bollini, ex vice direttrice Rai Kids, la produttrice di Eurofilm e Presidente di AGICI Simonetta Amenta, la regista, attrice, cantautrice Margherita Vicario, l’attrice Ester Pantano, il regista Maurizio Forestieri, la produttrice e ideatrice dell’Hollywood Florida Film Fest Simona Muresan, la sceneggiatrice e vice Presidente Writers Guild Italia Francesca Romana Massaro.

Quest’anno ci sarà anche una nuova giuria speciale che premierà i giovani autori Under 12, quella composta dai bambini ospiti della casa famiglia Bice Porcu che potranno scegliere il loro vincitore e consegnare il premio durante il festival.

Nella serata di sabato 9 maggio, Cinema Broadway, sarà premiata la categoria “Under 12” e saliranno sul palco a ritirare i prestigiosi riconoscimenti proprio i registi sotto i 12 anni. Durante il pomeriggio di domenica 10 saranno protagoniste le premiazioni dei partner e si potrà partecipare ad una grande festa a Largo Venue.

Dietro questo Festival c’è un lavoro che dura da anni ad opera dell’associazione che dà il nome alla manifestazione. Il Moscerine Film Festival è stato realizzato grazie al contributo del MIC-SIAE PER CHI CREA, dell’Otto X mille della Chiesa Valdese e del V Municipio di Roma Capitale. Sponsor tecnici del MFF sono Airone Eco, I Fiori di Zein e Panarium. La manifestazione è promossa dall’associazione Le Moscerine, Cleverage, Tadàn Produzioni e SmileVision.

Per prenotarsi alle attività vai sul sito del Moscerine Film Festival 2026