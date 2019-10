La campagna di AzzeroCo2 e Legambiente sostiene le imprese che scelgono di investire in uno sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione di nuove aree verdi e tutelando le aree già esistenti a beneficio degli enti e delle comunità locali. Il 7 novembre 2019 alle ore 10 se ne parla a Ecomondo Obiettivo: piantare 300mila nuovi alberi

Nell’era dei cambiamenti climatici sempre più aziende scelgono di investire in un modello di sviluppo sostenibile, integrando la sostenibilità all’interno delle proprie strategie aziendali e attuando politiche ambientali innovative per ridurre l’impatto aziendale sul territorio.

Mosaico Verde fa da ponte alle esigenze di enti pubblici e aziende, supportandoli nella realizzazione di nuove aree verdi e nella gestione sostenibile di quelle esistenti a beneficio dell’ente e delle comunità locali. La Campagna Mosaico Verde – nata dall’impegno di AzzeroCO2, società che da anni si occupa di supportare le aziende e gli enti pubblici nel migliorare le performance energetico-ambientali, e Legambiente, l’associazione ambientalista più diffusa in Italia, dimostra come dall’impegno congiunto di aziende e enti locali si possa creare valore condiviso e partecipazione congiunta nella definizione di piani per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il 7 novembre 2019 alle ore 10, nel corso della manifestazione Ecomondo (Rimini Fiera), presso lo stand di Legambiente (Stand 100 – Padiglione D7) si terrà il convegno “Impronta ambientale e strategie di riduzione delle emissioni. Mosaico Verde come strumento per mitigare gli impatti delle aziende sul territorio”.

L’analisi dell’impronta ambientale di processi, prodotti o servizi, come ad esempio la carbon footprint oppure l’LCA, è il primo passo per garantire un controllo delle emissioni generate dalle attività aziendali e una corretta gestione di eventuali criticità.

La Campagna Mosaico Verde si ispira e si integra a questo processo di analisi come strumento concreto di mitigazione degli impatti delle aziende, con la capacità di restituire un valore ambientale, economico e sociale al territorio. L’obiettivo è ambizioso, piantare nei prossimi anni 300.000 mila nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi e aree verdi esistenti, ma non irraggiungibile. Nel corso del convegno verranno presentati i dati aggiornati del secondo anno della campagna e i progetti di riqualificazione e tutela già avviati con successo, grazie all’impegno delle aziende presenti.

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi attraverso il form presente sulla pagina ufficiale dell’evento preferibilmente entro il 28 ottobre.

info: info@mosaicoverde.it; www.mosaicoverde.it