Addio a James Lovelock, lo scienziato dell’Ipotesi Gaia

Muore nel giorno del suo 103esimo compleanno. Chimico, attivista climatico, collaboratore della Nasa. A cent’anni ha inventato il Novacene

James Lovelock si è spento il 26 luglio 2022 nel giorno del suo 103esimo compleanno. Noto chimico inglese, considerato uno degli scienziati più influenti del nostro tempo, noto per aver formulato l’Ipotesi Gaia, Lovelock è stato anche uno dei primi scienziati a preoccuparsi per la crisi climatica. “Il motivo principale per cui non mi sono rilassato in pensione è che, come la maggior parte di voi, sono profondamente preoccupato per gli effetti del cambiamento climatico” aveva detto nel 2011.

A dare notizia della sua scomparsa è stato Jonathan Watts, redattore per l’ambiente del Guardian, autore di una sua biografia.

The family of James Lovelock have asked me to pass on the following statement. pic.twitter.com/NQhLgxzVCL — jonathanwatts (@jonathanwatts) July 27, 2022

“Era in buona salute fino a sei mesi fa – commentano i familiari – quando ha avuto una brutta caduta. Il decesso è avvenuto per complicanze legate a questo evento”. E aggiungono: «Il nostro amato James Lovelock è morto ieri nella sua casa circondato dalla sua famiglia nel giorno del suo 103esimo compleanno. Nel mondo era meglio conosciuto come pioniere scientifico, profeta del clima e ideatore della teoria di Gaia. Per noi era un marito amorevole e un padre meraviglioso con uno sconfinato senso di curiosità, un senso dell’umorismo malizioso e una passione per la natura».

L’ipotesi Gaia, presentata per la prima volta nel 1979 in “Gaia. A new look of Life on Earth” perfezionata con la biologa americana Lynn Margulis, descrive la Terra come un unico superorganismo in grado di autoregolarsi e di mantenere le proprie condizioni chimico-fisiche (temperatura media, percentuale di gas, acidità) idonee allo sviluppo della vita. Secondo questa Teoria, accolta all’inizio con molte perplessità dal mondo scientifico perché ritenuta teleologica, i viventi e la componente inanimata della Terra (idrosfera, atmosfera, clima e litosfera) costituiscono un unico sistema integrato nel quale i cicli di retroazione stabilizzano le condizioni chimicofisiche, in modo tale da renderlo un luogo ospitale per la vita stessa. Attualmente la Teoria è oggetto di attenzione crescente da parte degli studiosi, sia per le sue forti implicazioni filosofiche, sia perché una seria politica di conservazione ambientale non può che partire da una visione globale del sistema Terra.

Nel 2006, anche per il suo lavoro sull’ipotesi Gaia, James Lovelock ha ricevuto dalla Geological Society of London la medaglia Wollaston, la più alta distinzione conferita annualmente dalla Società.

Nel 2020, a cento anni, aveva coniato il termine “Novacene”, in un libro dedicato all’epoca dei cyborg e dell’iperintelligenza. Secondo Lovelock, l’Antropocene – l’era geologica in cui la nostra specie si è dimostrata un fattore critico per l’intero pianeta – farà presto spazio all’età successiva, il «Novacene», quella della collaborazione tra l’uomo e le macchine. Nuovi esseri prenderanno forma dall’intelligenza artificiale che noi abbiamo progettato. Questi esseri iperintelligenti sapranno (anche meglio di noi) di essere totalmente dipendenti dal buon stato di salute del pianeta “completamente svincolati dai comandi umani perché in grado di autoprogrammarsi”. Un’altra invenzione notevole di Lovelock fu un dispositivo che rilevava i CFC, dannosi per lo strato di ozono.