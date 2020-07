Una vita spesa in difesa della foresta e dei suoi abitanti, lottando contro le ingiustizie e i soprusi per migliorare le condizioni di vita locale e tutelare l’ecosistema / Amazzonia, due nuovi studi confermano l’aumento di deforestazioni con Bolsonaro al governo

Si è spento Christopher Clark, il fondatore della riserva naturale di Xixuau-Xiparina, un parco di 581.000 ettari a nord di Manaus, nell’Amazzonia brasiliana. A darne l’annuncio è stato suo fratello Regan Frances, che ha scritto sui social network “Chris è stato un eco-guerriero pionieristico e visionario. Il lavoro che ha realizzato nella sua vita ha permesso di salvare enormi porzioni della foresta pluviale, che lui tanto amava. La sua scomparsa è una perdita enorme per l’Amazzonia, per le sue figlie e per tutti noi”.

Di origine scozzese, dopo gli studi in Italia si era trasferito in Amazzonia all’età di 23 anni, tra le comunità della valle del Rio Jauaperi, ottenendo nel 2000 che l’area venisse proclamata parco naturale dal governo. Sin dall’inizio, il suo obiettivo è stato quello di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, aumentando le attività turistiche, l’istruzione e la formazione pratica degli abitanti. Ha lavorato sempre per proteggere la biodiversità della foresta, minacciata da sregolate attività economiche, leggi inadeguate e dalla mancanza di sensibilità per la tutela del patrimonio ambientale.

Dopo aver denunciato negli anni le attività illecite che venivano svolte nella foresta, dalla pesca di frodo alla caccia di specie protette, Clark si è spento con la vicinanza dei suoi cari il 10 luglio nel Regno Unito, dove si era trasferito per affrontare i trattamenti necessari per curare la sua malattia.