Montpellier annulla l’ordine di 50 bus a idrogeno

La città del sud della Francia ha valutato più economico ed efficiente puntare su autobus elettrici a batteria. L’obiettivo è risparmiare sempre di più fino a rendere i trasporti pubblici gratuiti per i residenti

Sempre più numerose le città europee che ordinano autobus 100% elettrici e sempre meno quelle che ricorrono all’idrogeno. Montpellier, in Francia, ha confermato a inizio gennaio di aver annullato un ordine per 50 autobus a celle a combustibile a idrogeno dopo aver valutato più economico ed efficiente ordinare invece autobus elettrici a batteria.

Un ordine di 50 bus a idrogeno è da considerarsi molto importante. Non è noto, infatti, alcun ordine equiparabile in altra città europee e, più in generale, anche progetti di altro tipo tanto ambiziosi che riguardano in genere più nazioni. Probabilmente gli autobus stanno seguendo la stessa traiettoria delle autovetture a celle a combustibile a idrogeno, oggi considerate commercialmente defunte: ogni programma di veicoli – dalla Toyota Mirai alla Hyundai Nexo Fuel Cell – non riesce infatti a convincere nessun acquirente.

Montpellier, città nel sud della Francia, aveva ordinato 50 autobus a celle a combustibile a idrogeno per oltre due anni. Michaël Delafosse, sindaco del comune, dopo aver aggiornato il piano per decarbonizzare i suoi trasporti pubblici, ha affermato che gli autobus a idrogeno sono sei volte più costosi degli autobus elettrici a causa dei costi operativi e, pertanto, “rinunciamo agli autobus a idrogeno, vedremo nel 2030 se l’idrogeno costa meno”.

Gli autobus a idrogeno sono più costosi all’acquisto. Basti pensare che i progetti di finanziamento europei puntano a ottenere costi di produzione inferiori ai 650.000 euro l’uno: due volte e mezza quelli diesel e una volta e mezza quelli elettrici. Ma mentre l’autobus elettrico ha costi di manutenzione e carburante inferiori, per quelli a idrogeno costa molto di più la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno.

Molto più complicata e inefficiente è l’infrastruttura di ricarica (vedi grafico a fianco). Per produrre idrogeno verde in grandi elettrolizzatori si parte dall’elettricità solare. Poi viene compresso a 350 o 600 atmosfere, distribuito e ritrasformato in elettricità nelle celle a combustibile nei motori degli autobus, in modo infine da caricare una piccola batteria e alimentare il motore elettrico e azionare le ruote. Ora, in tutti questi passaggi, si disperde due terzi dell’elettricità prodotta. Quindi per azionare un autobus, occorre almeno 2,5 più elettricità rinnovabile rispetto a uno elettrico. Quindi molti più pannelli solari, generatori eolici o centrali idroelettriche.

Ora Montpellier, come molte altre città in tutto il mondo, si prepara a effettuare un ordine per autobus elettrici, che secondo il comune aiuterà la città a realizzare l’obiettivo di rendere i trasporti pubblici gratuiti per i residenti.