Il Rapporto Montagne Italia 2026 di Uncem e Fondazione Montagne Italia, edito da Rubbettino, cambia la narrazione dei territori montani. Oltre 174mila nuovi residenti netti grazie alle migrazioni dal 2019 al 2025. Foreste, biodiversità, rinnovabili e Green Communities al centro di una nuova stagione di politiche territoriali. Il contributo di Legambiente con Stefano Ciafani e Antonio Nicoletti

La montagna italiana attrae nuovi abitanti. E può essere protagonista della transizione ecologica del Paese. Non è un auspicio, ma una prospettiva sostenuta dai numeri del Rapporto Montagne Italia 2026, realizzato da Uncem con Fondazione Montagne Italia, coordinato dal sottoscritto e Luca Lo Bianco, pubblicato da Rubbettino.

Tra il 2019 e il 2025, le comunità montane italiane registrano un saldo migratorio positivo di 174.274 persone. Nel solo biennio 2024-2025 il saldo è di 72.811 nuovi residenti netti, con 38.540 nel 2025. Il Nord-Ovest guida con 84.636 ingressi netti in sette anni, seguito dal Nord-Est con 67.518 e dal Centro con 38.370. Il Mezzogiorno presenta ancora difficoltà, con un saldo di -16.250 nello stesso periodo.

Numeri che impongono di superare una lettura della montagna fondata esclusivamente sull’abbandono. Il saldo naturale resta negativo, ma quello migratorio racconta una realtà diversa: territori che attraggono, persone che scelgono di arrivare, comunità che possono rigenerarsi.

I 3.273 Comuni totalmente montani rappresentano il 41,5% dei Comuni italiani, occupano il 44,7% del territorio nazionale e ospitano circa 7,9 milioni di abitanti. Qui il consumo di suolo si ferma al 3,4%. Le presenze turistiche superano i 113 milioni annui. La copertura della fibra FTTH raggiunge il 63,3% delle famiglie. Dati che descrivono opportunità, insieme a criticità ancora importanti nei servizi, nella mobilità e nell’accessibilità.

È proprio nella relazione tra capitale naturale, nuove economie e qualità della vita che si gioca il futuro delle montagne. Il contributo di Legambiente al Rapporto è particolarmente significativo. Stefano Ciafani, presidente nazionale, e Antonio Nicoletti, responsabile Montagna, Parchi e Foreste, firmano “La montagna al centro della transizione ecologica”. Nicoletti approfondisce inoltre “Un’Agenda per la transizione ecologica e climatica degli Appennini” e “La gestione sostenibile degli ecosistemi forestali”.

Tre contributi che individuano una direzione comune: la montagna non è soltanto un territorio da proteggere, ma uno spazio nel quale costruire nuove politiche climatiche, energetiche, forestali ed economiche. Le Green Communities sono uno degli strumenti decisivi. Come ricordano Ciafani e Nicoletti, 1.503 Comuni sono stati coinvolti nella progettazione di 200 strategie territoriali, con oltre 70 esperienze finanziate. Il Rapporto analizza inoltre i benefici ambientali e la riduzione delle emissioni nei progetti delle 37 Green Communities considerate nello specifico approfondimento sulla decarbonizzazione. Non sono semplici progetti ambientali. Sono nuove forme di cooperazione tra Comuni, imprese e cittadini, capaci di integrare gestione delle foreste, produzione di energia rinnovabile, acqua, mobilità, efficienza energetica e servizi. Il patrimonio forestale è un’altra grande opportunità. Nell’approfondimento di Nicoletti emerge un Paese con quasi 11 milioni di ettari di foreste, il 36,4% della superficie nazionale, rispetto ai 6 milioni di ettari del 1970. Il 28% delle foreste italiane è sottoposto a tutela naturalistica, contro una media europea del 15%. Sono 117 le specie arboree presenti e 23 le tipologie forestali individuate.

Numeri che chiedono una politica forestale capace di unire biodiversità, pianificazione, certificazione, prevenzione del dissesto e sviluppo delle filiere locali. La gestione sostenibile non è in contraddizione con la tutela. Può rafforzarla, se fondata su criteri scientifici, equilibrio ecologico e responsabilità delle comunità. In questa prospettiva la filiera bosco-legno-energia assume un ruolo strategico. Legno da opera, biomasse residuali, cippato e pellet sostenibili, impianti termici moderni, teleriscaldamento ed efficienza energetica possono contribuire alla sostituzione delle fonti fossili, alla riduzione delle emissioni e alla creazione di lavoro locale. A condizione di rispettare la gerarchia degli usi del legno, la qualità dell’aria e i limiti degli ecosistemi.

Le rinnovabili devono diventare una componente concreta delle economie montane: fotovoltaico, idroelettrico sostenibile, eolico dove compatibile, biomasse legnose gestite correttamente e comunità energetiche. L’obiettivo non è soltanto produrre energia, ma distribuire benefici, ridurre i costi per famiglie e imprese e rafforzare l’autonomia dei territori. Nicoletti rilancia inoltre la necessità di una nuova Agenda per gli Appennini, recuperando il progetto Appennino Parco d’Europa e costruendo una strategia unitaria per biodiversità, neutralità climatica, economie locali e comunità. Una prospettiva che collega parchi, Comuni, imprese e cittadini lungo tutta la dorsale.

C’è poi una questione politica decisiva: riconoscere economicamente i servizi ecosistemici. Le montagne garantiscono acqua, assorbimento di carbonio, tutela della biodiversità e sicurezza territoriale. Le città ne beneficiano ogni giorno. Occorrono nuovi accordi tra territori montani e urbani, capaci di trasformare questi benefici in risorse per la gestione sostenibile e per i servizi alle comunità. È un nuovo patto tra montagne e città, fondato sulla reciprocità e non sull’assistenza.

Il Rapporto Montagne Italia 2026, con le analisi demografiche ed economiche, i contributi scientifici e le proposte istituzionali, indica dunque una strada precisa. Il neopopolamento, la transizione energetica, la gestione forestale e le Green Communities devono essere parti di una stessa strategia. Non basta conservare la montagna. Occorre renderla sempre più abitabile, produttiva, sostenibile. Rafforzando le Unioni montane di Comuni, investendo nei servizi e costruendo politiche pubbliche che riconoscano il valore delle comunità.