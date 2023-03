Questo contenuto è riservato a chi sostiene Nuova Ecologia! Un anno di approfondimenti e inchieste originali in esclusiva per te a soli 9,90€ ABBONATI Sei già abbonato? ACCEDI

Sulle Alpi la quota in cui spessore e durata della neve sono di almeno 30 cm per 100 giorni è sempre più in alto. Non nevica, o nevica troppo. Con gravi ricadute per chi vive di turismo invernale. La fotografia del dossier “Nevediversa” di Legambiente