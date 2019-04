Il 10 aprile alle 11 nella sala conferenze stampa della Provincia di Viterbo si terrà un dibattito dal titolo “Il nocciolo del problema”. Da grande risorsa, in Umbria, Lazio e Toscana la monocultura del nocciolo si sta trasformando in un serio problema, a causa principalmente dell’uso scriteriato dei pesticidi e della chimica di sintesi e di un’illegalità diffusa in contrasto aperto con norme legislative, direttive europee e ordinanze.

Il Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre da anni denuncia questo stato di cose. Molta eco hanno avuto la lettera inviata a La Republica della regista Alice Rohwacher e, in questi giorni, l’articolo sulla stampa del fondatore di Slow Food Carlo Petrini sugli effetti distruttivi della monocultura del nocciolo. Azioni forti a cui si aggiunge l’iniziativa dei sindaci dei Comuni del lago Bolsena.

Nella conferenza del 10 aprile verranno illustrate le iniziative dei Comuni per contrastare questa situazione. Si parlerà inoltre delle proposte sottoposte alla Ferrero perché contribuisca alla sostenibilità dei territori in cui questa monocultura è particolarmente diffusa, e non alla loro devastazione ambientale e sociale.

Interverranno Famiano Crucianelli, presidente del Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre, e Antonella Litta del Comitato scientifico del Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre e di Isde Medici per l’Ambiente. Saranno inoltre presenti rappresentati dei produttori e delle amministrazioni locali.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook