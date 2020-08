Dal mensile di aprile – Che le api fossero nostre alleate lo sapevamo da tempo. A ricordarcelo ancora una volta è il progetto “Api e orti urbani”, il biomonitoraggio ambientale partito tre anni fa su iniziativa del Consorzio nazionale apicoltori (Conapi) in collaborazione con l’Alma Mater studiorum di Bologna. Esaminare la qualità dell’aria e capire lo stato di salute delle città. Sono queste le finalità del progetto, che grazie allo studio delle api e degli alveari valuta la presenza di pesticidi e metalli pesanti nelle aree controllate. Bologna, Milano, Torino e Bari (quest’ultima città ha sostituito Potenza nel 2019) le città coinvolte in tre anni: 400 i pesticidi e dieci i metalli pesanti presi in considerazione. Come? Controllando e analizzando gli alveari dalla fine della primavera all’autunno inoltrato tramite rilievi, prelievi e analisi di laboratorio. Per valutare lo stato di salute dell’ambiente circostante nel raggio di 1,5 chilometri, l’area di riferimento dell’ape. Per indagare sulla presenza di pesticidi e metalli pesanti nelle postazioni, il monitoraggio ha previsto il conteggio delle api morte effettuato settimanalmente e due prelievi all’anno di campioni di routine costituiti da api bottinatrici vive e da miele giovane (quello recentemente importato nell’alveare, non maturo, e quindi non destinato al consumo umano). «Il biomonitoraggio è proseguito nel 2019 per valorizzare il ruolo delle api in città come agente impollinatore di piante spontanee e orti e per mostrare le sue performance di biondicatore – spiega Claudio Porrini del dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari dell’Unibo – I biondicatori sono delle rappresentazioni sintetiche di realtà complesse e consentono, in alcuni casi, di svelare la presenza di sostanze immesse in maniera abusiva nell’ambiente». Chiaro infatti il quadro emerso dall’osservazione delle api rispetto ai due inquinanti presi in esame. Sono stati rinvenuti residui di glifosato ed è peggiorata la presenza di metalli pesanti rispetto al primo anno di monitoraggio. Cromo, ferro, vanadio, nichel e rame i contaminanti più riscontrati, con 140 “determinazioni complessive”. In generale, considerando tutti i metalli pesanti ricercati, nel 35,7% delle analisi i valori erano sotto a quelli di riferimento (area verde, classificabile come sicura), nel 45,7% i valori superavano la soglia (area rossa, pericolosa) e nel rimanente 18,6% gli esiti si collocavano a un livello intermedio. Torino e Bari sono più contaminate rispetto a Milano e Bologna, anche se è da considerare una maggiore vicinanza degli orti ai centri urbani. La mortalità delle api, che può essere influenzata dai pesticidi, è sotto la soglia critica a Torino e Bologna, mentre a Bari e soprattutto a Milano è elevata da giugno fino ai primi di luglio. In quei casi l’analisi chimica delle api morte ha evidenziato la presenza di glifosato, erbicida presente anche in alcuni campioni di api bottinatrici e miele giovane prelevati in estate e autunno nelle quattro città. «Questa ricerca ha una valenza dimostrativa – continua Porrini – Una sperimentazione ottimale richiederebbe più postazioni per ogni città e prelievi mensili dei campioni. Questo metodo però, se applicato in maniera sistematica, dimostra ampiamente le potenzialità di queste indagini ambientali». Uno studio, dunque, che non ha la pretesa di fornire risposte statistiche esaustive, ma che è una chiara dimostrazione del ruolo fondamentale degli impollinatori come sentinelle ambientali. Una tesi che Legambiente sostiene da anni. «È importante affiancare alle analisi effettuate in modo tradizionale le api come bioindicatori della qualità ambientale delle nostre aree urbane», afferma Angelo Gentili, responsabile agricoltura dell’associazione, che invita a firmare la petizione “Save bees and farmers”. Salvare le api e i contadini, questo il messaggio dell’iniziativa per chiedere alla Comissione europea la graduale eliminazione dei pesticidi sintetici, misure per il recupero della biodiversità e sostegno agli agricoltori verso l’agroecologia. Un’azione concreta per sostenere un modello agricolo sostenibile, che permetta agli agricoltori e alla biodiversità di prosperare in armonia.

Apicoltori si diventa

Attività didattiche, visite agli apiari e giochi con i bambini. Un viaggio a Torino e Bari racconta due realtà coinvolte nel biomonitoraggio. Diffondere la conoscenza e l’amore per le api e combatterne la paura è il lavoro quotidiano dell’associazione Facelia di Bari e dell’associazione Parco Nobile di Torino, due delle quattro realtà coinvolte nel progetto di Conapi e Unibo. Attiva dal 2005 sul territorio torinese con progetti didattico-educativi sulla sostenibilità ambientale, l’associazione Parco Nobile svolge percorsi di co-progettazione con insegnanti e famiglie incontrando ogni anno oltre cento classi di ogni ordine e grado. «Da anni sosteniamo la formazione di reti che uniscano associazioni e cooperative del territorio attive nel campo della agricoltura urbana e sociale per la realizzazione di orti urbani collettivi e la creazione di un coordinamento degli apicoltori urbani o periurbani sul territorio – racconta la vicepresidente, Wanda Camusso – Con queste attività è stato possibile iniziare la collaborazione con il progetto “Api e Orti”, che ha dato seguito a percorsi iniziati dal gruppo di lavoro sulle attività didattiche legate all’apicoltura». I ragazzi di Bari insegnano invece a non temere le api con “DontBeeScared”, un progetto di apicoltura didattica urbana con cui, attraverso giochi e racconti, Cristian e Nicola mostrano il meraviglioso mondo delle api alle persone che li vanno a trovare. Un’esperienza che coinvolge tutti i sensi perché, muniti di tutta l’attrezzatura necessaria, adulti e bambini vengono introdotti nell’alveare per scoprire da vicino le arnie, la conservazione del miele, i colori del polline, l’utilità della propoli, la magia del volo nuziale e della regina, quando si fa trovare. Infine, tornati alla base, si conclude la visita con chiacchiere e degustazione di miele. «Per noi è stato un onore poter partecipare al biomonitoraggio promosso da Conapi e Unibo – dichiara Cristian Scalise – l’esperienza è stata molto formativa e ci ripromettiamo di continuare anche quest’anno, sperando di poter garantire due stazioni nella città di Bari, in maniera tale che il monitoraggio possa risultare più efficace e completo».