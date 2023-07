Modelli rinnovabili

Catania e Schiavon mostrano la strada per la giusta transizione energetica. Sotto l’Etna sta sorgendo una gigafactory di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, in Veneto 120 aziende hanno realizzato un impianto di biometano. Due stabilimenti record in Europa

La transizione ecologica è già in atto, e anche se c’è molto ancora da fare ci sono luoghi in Italia in cui si sta costruendo un futuro a basse emissioni, fatto di energia pulita, ricerca e innovazione. I luoghi e i protagonisti della campagna di Legambiente “I cantieri della transizione ecologica” sono le avanguardie di un Paese che vuole cambiare marcia e accelerare verso la decarbonizzazione. Perché i numeri non mentono mai e dimostrano il forte ritardo dell’Italia nell’installazione dei nuovi impianti di energia rinnovabile. Per lasciarci davvero alle spalle la dipendenza dalle fossili e da altri Paesi, bisognerà dunque aprire e completare sempre più cantieri che riguardano l’efficienza energetica.

Nel 2022 si sono registrati solo 3,4 GW di nuovo installato da fonti rinnovabili, per un totale di 206.600 nuovi impianti. Di questi, 206.167 sono di fotovoltaico, 215 di eolico, 145 di idroelettrico e 73 di bioenergie. Secondo i dati dell’ultimo rapporto “Comuni rinnovabili” di Legambiente, al ritmo delle installazioni degli ultimi 3 anni, nel 2030 l’Italia riuscirà a raggiungere appena il 25% degli obiettivi climatici in tema di sviluppo delle rinnovabili, per centrare l’obiettivo di 85 GW di nuova capacità non prima di 40 anni. Siamo ben lontani dalla media annuale necessaria a raggiungere gli obiettivi del Repower Eu. La priorità quindi deve essere velocizzare gli iter autorizzativi di Regioni e Soprintendenze ai beni culturali, e moltiplicare i progetti virtuosi come quelli che Legambiente sta raccontando in un viaggio a tappe nell’Italia della transizione.

La fabbrica del sole

Al centro del programma energetico europeo c’è il fotovoltaico. La “Eu Solar strategy” punta a incrementare l’uso dell’energia solare introducendo gradualmente l’obbligo di installare i pannelli sui tetti degli edifici commerciali, pubblici e residenziali entro il 2030. Nell’ottica di una importante espansione di questo mercato, la 3Sun gigafactory di Enel green power, a Catania, si sta ampliando per diventare la più grande fabbrica europea di celle e moduli fotovoltaici di ultima generazione. Legambiente ha visitato il cantiere e l’Innovation hub & lab, il centro di innovazione tecnologica di Enel, lo scorso 19 maggio durante la prima tappa della campagna di Legambiente. «L’impianto 3Sun sta contribuendo in maniera determinante alla transizione ecologica e lo fa industrializzando una tecnologia, quella a eterogiunzione di silicio, che permette di produrre molta più energia solare per unità di spazio», spiega Eliano Russo, ceo della gigafactory. L’impianto produrrà in serie pannelli bifacciali, capaci di catturare la radiazione solare anche dalla superficie posteriore, ottenendo una maggiore produzione di energia: fino al 20% in più rispetto ai moduli tradizionali monofacciali.

Nel polo energetico siciliano il progresso tecnologico si intreccia con la sostenibilità e la circolarità. «La sostenibilità rappresenta il nostro fine, e l’innovazione lo strumento con cui vogliamo raggiungerlo – sostiene Nicola Rossi, responsabile innovazione di Enel green power – All’Innovation hub & lab studiamo le tecnologie del futuro. Per esempio, nuovi metodi per la pulizia dei pannelli solari completamente robotizzati. Sviluppiamo pannelli fotovoltaici flottanti su bacini idrici che riducono l’evaporazione dell’acqua. E anche nuovi tipi di celle fotovoltaiche, capaci di superare i limiti odierni e di portarsi a valori di efficienza prossimi al 30%, contro quelli attuali massimi del 24%».

La 3Sun gigafactory di Catania porterà anche una crescita a livello occupazionale: le assunzioni andranno a implementare la squadra, che oggi conta oltre 200 persone, per arrivare a un totale di circa 900. Inoltre, si prevede la creazione di 1.000 posti di lavoro indiretti legati al progetto. Una prova di come la transizione ecologica possa portare benefici in termini ambientali, economici e sociali. E di come il Sud e le isole possano superare ostacoli burocratici e sterili polemiche di chi vuole ancorare l’Italia al passato del fossile. «La Sicilia ha grandi potenzialità per le energie rinnovabili, ma sconta il fatto che la sua industria è fortemente basata sul fossile – aggiunge Anita Astuto, responsabile energia e clima di Legambiente Sicilia – Per un cambiamento reale è importante la partnership, come dice il diciassettesimo obiettivo dell’Agenda Onu 2030. Per questo abbiamo lanciato il progetto “Sicilia carbon free”, per sostenere la collaborazione tra decisori politici, aziende, enti, professionisti e comuni cittadini nei progetti della rivoluzione energetica».

Il biometano di Schiavon

La transizione ecologica passa anche dagli impianti di biogas e biometano. In pochi sanno che l’Italia è il secondo produttore di biogas in Europa e il quarto al mondo. Secondo le ultime stime, nel nostro Paese ci sono circa 2.000 impianti di biogas e 33 di biometano. Il potenziale produttivo dunque è alto. Questi impianti sono importanti anche perché offrono una soluzione vantaggiosa allo smaltimento di materiale di scarto potenzialmente dannoso per l’ambiente. Un esempio è il nuovo impianto di produzione di biometano da reflui zootecnici di Schiavon, in provincia di Vicenza: il più grande del suo genere in Europa. L’inaugurazione si è tenuta il 26 maggio nell’ambito della prima edizione del “Festival del biometano”, ed è stata l’occasione scelta da Legambiente come seconda tappa della campagna “I cantieri della transizione ecologica”.

Promosso da Iniziative Biometano (gruppo Femo Gas), l’impianto è gestito da due società operative, Motta energia e Ebs, di cui sono socie 117 aziende agricole locali che ogni giorno forniscono letame, liquami bovini e pollina con cui, attraverso il processo di digestione anaerobica, si produce biogas. «Ben 120 aziende si sono associate per produrre energia rinnovabile e risolvere il problema dello smaltimento e della distribuzione indiscriminata dei liquami e dei letami – spiega Stefano Svegliado, amministratore delegato di Motta energia e Ebs – Diamo nuovo valore a materia di scarto, preservando la qualità della falda e dei terreni. È una prova di come, collaborando tutti assieme, possiamo dare un grande contributo al nostro ambiente».

Una parte del biogas prodotto a Schiavon viene trasformata in energia elettrica che alimenta l’impianto stesso, mentre il resto viene purificato nella fase di upgrading e diventa biometano. Ogni anno l’impianto ne produce 7.000 tonnellate, quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di 200 automezzi pesanti che percorrono 100.000 km ciascuno. Ciò che resta alla fine del processo produttivo viene trasformato in digestato, ammendante naturale utilizzato sia per i campi delle aziende socie che per la concimazione di precisione in viticoltura, floricoltura e orticoltura. Da Schiavon escono 250.000 tonnellate di compost all’anno, che viene restituito alla campagna come alternativa ai concimi chimici, rendendo l’impianto veneto un modello di economia circolare da replicare anche altrove. «Gli impianti di biometano che smaltiscono i reflui zootecnici sono indispensabili alla transizione ecologica – commenta Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto – perché aiutano le attività di allevamento a gestire in maniera ottimale i loro scarti. Sono progetti, però, che hanno bisogno del coinvolgimento dei cittadini, oltre che degli allevatori e delle attività produttive, perché questi impianti vanno pianificati e collocati nel territorio nel miglior modo possibile».

3Sun gigafactory di Catania

categoria: rivoluzione energetica

azienda: Enel green power

impianto: fabbrica di celle e moduli fotovoltaici

prodotto: pannelli solari per edifici e pannelli bifacciali per impianti, entrambi con tecnologia “eterogiunzione (Hjt)” di silicio

stato del cantiere: inizio prima linea produttiva (400 MW) a fine 2023. Piena produzione (3 GW) entro il 2024

capacità di produzione annua: 3 GW

Impianto di biometano di Schiavon (Vi)

categoria: rivoluzione energetica

azienda: Gruppo Femo Gas, Motta Energia, Ebs – Etra Biogas Schiavon, consorzio di 117 aziende agricole locali

impianto: impianto di produzione di biometano da reflui zootecnici

prodotto: biometano e digestato

stato del cantiere: impianto inaugurato

capacità di produzione annua: 7.000 tonnellate di biometano, 250.000 tonnellate di digestato

