Come si stanno organizzando le principali città siciliane per affrontare il traffico urbano ai tempi del Covid? Ma soprattutto quali misure adotteranno per evitare la congestione all’apertura di uffici e scuole? E quali le novità e i progetti sul fronte della mobilità sostenibile?

Saranno i sindaci di Palermo, Catania e Siracusa a raccontarlo in diretta Facebook alle associazioni attive su questo fronte. “La sfida della mobilità urbana ai tempi del Covid” è infatti il titolo del webinar promosso e organizzato da Legambiente per mettere a confronto i sindaci di tre grandi città siciliane. Martedì 23 giugno, alle ore 17, sul sito de La Nuova Ecologia e sulle pagine Facebook di Legambiente Catania, Legambiente Sicilia, ripresi da più di trenta pagine di associazioni ambientaliste e di cittadinanza attiva e di cicloattivismo, andrà on line la diretta che vedrà ospiti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il sindaco di Siracusa Francesco Italia. Introdurrà il dibattito Andrea Poggio, responsabile Mobilità di Legambiente nazionale. Interverrà anche Edoardo Zanchini, vice presidente nazionale di Legambiente. Le conclusioni saranno affidate a Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. Il dibattito sarà moderato da Viola Sorbello, presidente del circolo Legambiente di Catania.

Il webinar prenderà le mosse da due temi guida: “Traffico urbano e distanziamento sociale: come interagiscono?” e il report di Legambiente su “Città MEZ/Mobilità Emissioni Zero”. Sarà l’occasione per le associazioni e i movimenti di cicloattivismo e di cittadinanza attiva di chiedere che vengano ascoltate le loro istanze e che vengano istituiti dei tavoli partecipati.

La sfida della mobilità urbana ai tempi del Covid-19

Tre città siciliane a confronto: Palermo, Catania, Siracusa

La piattaforma sarà gestita da Catania e sarà trasmessa nelle pagine Facebook di: Legambiente Catania, Legambiente Sicilia e sul sito della Nuova Ecologia

Introduzione Andrea Poggio – Responsabile mobilità Legambiente Onlus

Interventi:

Leoluca Orlando – Sindaco di Palermo

Salvo Pogliese – Sindaco di Catania

Francesco Italia – Sindaco di Siracusa

Edoardo Zanchini – vicepresidente Legambiente Onlus

Conclusioni – Gianfranco Zanna – Presidente Legambiente Sicilia

Modera Viola Sorbello – Circolo Legambiente Catania

L’incontro si svolgerà alle ore 17.00 di martedì 23 giugno via web ed avrà la durata di un’ora e trenta minuti.