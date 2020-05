Mobilità sostenibile, lettera delle associazioni ambientaliste per la ciclabilità

Nell’ultima bozza del “Decreto Rilancio” risulta barrato l’intero articolo a favore della

mobilità sostenibile, essenziale per garantire la sicurezza e la salute in questa fase di

transizione in cambio una serie di ulteriori e più stringenti vincoli normativi spudoratamente

spacciati per agevolare la mobilità in bicicletta proposti dal Mit.

Mentre il resto d’Europa punta sulla mobilità sostenibile in maniera decisa e stanzia

fondi ingenti per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti, il DL Rilancio assume l’approccio

inverso: niente più bike lane, niente più linee di arresto protette agli incroci e i mobility

manager di enti e aziende restano le figure ininfluenti come sono tuttora. Misure queste già

al ribasso rispetto alle aspettative di associazioni e movimenti del settore, che chiedevano e

confermano la necessità di introdurre subito nel Codice della Strada anche le norme del

doppio senso ciclabile e delle corsie condivise bus+bici.

Le principali Città Metropolitane, che maggiormente hanno sofferto per l’epidemia e stanno affrontando la crisi del trasporto pubblico (Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli), stanno procedendo speditamente – anche sulla base delle promesse del Governo – alla costruzione della rete ciclabile d’emergenza, si trovano sole di fronte all’emergenza ad affrontare il clamoroso voltafaccia del Governo in tema mobilità.

Se, di tutte le roboanti promesse, alla fine rimarrà solo un incentivo all’acquisto di biciclette e monopattini, come sembra dalle indiscrezioni che leggiamo sui giornali, e delle inaccettabili “linee guida sperimentali per la mobilità ciclabile” spacciate dal Ministero come soluzione, ma che addirittura mettono fuori legge gli interventi stradali per le bici che i Comuni realizzano già da tempo, avremo assistito all’ennesima presa in giro di chi chiede ai cittadini di spostarsi in bici ma non dà il quadro normativo e le risorse necessarie a farlo per davvero.

Il messaggio del Governo appare chiaro più che mai: andate a piedi, in bicicletta e usate la micromobilità, ma fatelo a vostro rischio e pericolo.

Coordinamento Associazioni e Movimenti Cicloattivisti e Ambientalisti

Alleanza Mobilità Dolce

Bike4city A.p.s.

Bikeitalia.it

Bike to school

Ciclostile – ciclofficina popolare del Centro Sociale Bruno di Trento

Cittadini per l’aria Onlus Comitato Torino Respira

Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico della città di Torino

Consulta Comunale della Bicicletta di Bologna

Ecoborgo Campidoglio – Torino

FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

Fridays For Future – Milano

Fridays For Future – Como

Famiglie senz’auto

Fondazione Michele Scarponi Onlus

Genitori Antismog

Associazione hub.MAT – Olbia

Italian Cycling Embassy

Legambici – Legambiente per la mobilità attiva e la ciclabilità APS

Legambiente Onlus

Massa Marmocchi – Milano

Milano Bicycle Coalition ASD

Napoli Pedala

Kyoto Club

Rete Vivinstrada – Associazioni per la cultura e prevenzione stradale

Salvaiciclisti Roma A.p.s.

Salvaiciclisti Bologna A.p.s.