L'associazione ambientalista ha presentato oggi un piano di iniziative in vista della prossima legge di Bilancio. L'obiettivo è premiare chi inquina di meno e tagliare i sussidi dannosi per l’ambiente

In vista della prossima legge di Bilancio, Legambiente presenta le sue proposte in materia di mobilità e di trasporto. Dieci punti su cui si sono confrontati, questa mattina a Roma, Edoardo Zanchini e Giorgio Zampetti, rispettivamente vice presidente e direttore di Legambiente, Andrea Poggio, responsabile mobilità e stili di vita dell’associazione ambientalista, Chiara Braga, deputata del PD, Gianni Girotto, senatore del M5S e presidente della Commissione Industria, Rossella Muroni, deputata di LEU, Tullio Berlenghi, capo segreteria tecnica del ministero dell’Ambiente, Veronica Aneris di Transport&Environment, Sandro Cobror di Assodistil, Michele De Palma di Fiom Cgil, Anna Donati di Kyoto Club, Mariano Gennari, sindaco di Cattolica, Gianni Martino di Share Now Aniasa, Dino Marcozzi di Motus-E, Stefano Sordelli di Volkswagen, Federico Vitali del Gruppo Seri.

Premiare subito la mobilità “per tutti” e chi inquina di meno e tagliare i sussidi dannosi per l’ambiente. Al contempo, rimodulare le tasse in proporzione all’inquinamento. È questa, in estrema sintesi, la proposta sottoposta al confronto di oggi da Legambiente.

“Accelerare il cambiamento nella mobilità è decisivo nella battaglia del clima – ha commentato Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente – Per questo chiediamo al nuovo governo di essere coerente con gli impegni presi in queste settimane e di dare subito un segnale chiaro ai cittadini, ai sindaci e al sistema delle imprese. I provvedimenti che verranno approvati nei prossimi mesi, dal decreto Clima alla legge di Bilancio, dovranno definire la traiettoria delle scelte indispensabili a rilanciare il trasporto pubblico nel nostro Paese, a rendere sempre più competitiva la mobilità elettrica, a superare le barriere che ancora oggi incontra la micro-mobilità a emissioni zero nel circolare all’interno delle città”.

“Anche l’anno scorso abbiamo presentato le nostre proposte alla legge di Bilancio in materia di mobilità e trasporto – ha spiegato Andrea Poggio, responsabile mobilità e stili di vita di Legambiente – ottenendo dei primi risultati, tra cui il bonus-malus auto e moto elettriche, gli incentivi per le ricariche private e la sperimentazione sulla micro-mobilità elettrica. Ora dobbiamo andare avanti, e per questo presentiamo 10 proposte per accelerare la transizione a partire dalla legge di Bilancio, e in parallelo chiediamo anche di correggere il tiro su alcuni provvedimenti. Sulla micro-mobilità elettrica chiediamo al Ministero dei trasporti di semplificare gli adempimenti comunali equiparando le norme alle bici e definendo in modo univoco aree e modalità di circolazione, sino alla regolamentazione definitiva nel codice della strada. Oggi – ha aggiunto – solo una quindicina di città sono riuscite a regolamentare la sperimentazioni, in tutti gli altri comuni è il far west e alcuni cittadini che giravano con i monopattini elettrici hanno avuto multe di migliaia di euro”.

Tra i principi che guidano le proposte, il fatto che rientri tra i compiti dello Stato assicurare l’accesso ai servizi e ai mezzi utili alla mobilità, efficienti, economici, sicuri e possibilmente a emissioni zero o quasi. Ecco i dieci punti del documento: