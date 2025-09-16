Mobilità sostenibile, il 18 settembre torna il Giretto d’Italia

Oltre 50 partecipanti tra aziende e comuni in gara il 18 settembre andando a lavoro con un mezzo di trasporto green. La sfida del Giretto d’Italia: conquistare la maglia rosa della ciclabilità transitando attraverso uno degli oltre 120 check point attivi. Legambiente: “Bisogna partecipare per guidare il cambiamento”

Ogni mattina milioni di persone si muovono tra casa, scuola e lavoro. E se quegli spostamenti avvenissero in bici o in mezzi di micromobilità elettrica, partecipando a una competizione a livello nazionale? A lanciare la sfida ai cittadini e alle cittadine, nella Settimana europea della mobilità sostenibile, torna Legambiente che dà il via il 18 settembre alla XV edizione di Giretto d’Italia, il campionato urbano della mobilità sostenibile – organizzato con il sostegno di Euromobility – rivolto a comuni, enti e imprese, associazioni e cittadinanza.

Oltre 50 le aziende e i comuni italiani che si sfideranno, metro dopo metro, per conquistare la maglia rosa della ciclabilità urbana, che sarò consegnata a fine settembre. Per partecipare basta recarsi a scuola o al lavoro utilizzando mezzi di mobilità dolce – biciclette, monopattini elettrici, monowheel, e-bike, motorini elettrici, hoverboard o segway – transitando attraverso uno degli oltre 120 check point attivi il 18 settembre, dalle ore 7:00 alle 10:00 del mattino, nelle città aderenti. A vincere la città con il maggior numero di passaggi registrati.

“Il Giretto d’Italia è la fotografia di Paese che pedala, nonostante l’assenza di infrastrutture adeguate, la scarsa sicurezza stradale, la mancanza di investimenti strutturali e politiche coraggiose – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente –. Alle persone l’invito a partecipare per guidare il cambiamento, chiedendo al Governo investimenti concreti e mirati nella ciclabilità urbana ed extraurbana, riequilibrando l’attuale distribuzione delle risorse oggi fortemente orientata verso il trasporto privato. Con l’obiettivo di realizzare almeno 16.000 km di nuove piste ciclabili entro il 2030, colmando il grave ritardo infrastrutturale dell’Italia che oggi conta in media solo 2,8 km di ciclabili ogni 10.000 abitanti, con gravi carenze soprattutto nel Sud e molto inferiore se lo confrontiamo alle principali città europee. Urgente al tempo stesso lavorare per città sempre più accessibili a pedoni e biciclette, promuovendo interventi strutturali come le Città 30 e le isole ambientali”.

“Per contrastare l’emergenza climatica, l’inquinamento e la scarsa sicurezza stradale la mobilità sostenibile gioca un ruolo chiave – aggiunge Roberto Scacchi, responsabile mobilità di Legambiente –. Eppure, in Italia, negli ultimi anni e, attraverso la pianificazione economica fino al 2030, sono previsti investimenti in favore del settore automotive e della mobilità motorizzata privata per quasi cento miliardi di euro e appena un miliardo nella ciclabilità, facendo rimanere la mobilità sostenibile fanalino di coda. Un paradosso che dobbiamo superare se vogliamo restituire dignità trasportistica alla bici e incrementare la domanda. Se vogliamo città più vivibili e persone più libere di muoversi in modo sicuro, serve un deciso cambio di rotta superando la miopia politica e l’assenza di finanziamenti”.

Anche quest’anno, oltre alle categorie dedicate ad aziende ed enti, il Giretto d’Italia prevede una suddivisione dei comuni in tre fasce (fino a 5.000 abitanti, tra 5.000 e 15.000 e oltre i 15.000). Possono prendere parte alla competizione anche i lavoratori in smart working grazie al “Check point virtuale”: le aziende e gli enti aderenti possono segnalare i propri dipendenti in lavoro agile, che saranno invitati a compilare un breve sondaggio online sul tema degli spostamenti casa-lavoro. Inoltre, alle varie realtà aderenti è consentito offrire alcuni incentivi (biglietti, ingressi omaggio, premi, bonus colazioni) ai partecipanti.

Potrebbe interessarti anche il nostro speciale Città trenta e lode