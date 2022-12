Mobilità a zero emissioni, conveniente e digitale

La green mobility consiste nell’applicazione di tutti i processi e le innovazioni che permettono di compiere spostamenti riducendo progressivamente a zero, o quasi, le emissioni e il rumore.

In questa ottica gli spostamenti più virtuosi rimangono quelli a piedi o in bici, seguiti dai mezzi pubblici di ogni sorta, purché basso emissivi. Ma il contributo del trasporto privato, basato su esigenze individuali non soddisfacibili con le modalità precedenti, è ancora decisivo e ha ampi margini di miglioramento. Per questo lo sviluppo di mezzi elettrici come monopattini, ebikes, scooter e auto elettriche, anche in sharing, è in crescita esponenziale. La rivoluzione tecnologica però non si ferma ai motori e ai mezzi di trasporto. La nuova mobilità sostenibile è anche connessa e digitale, permette la messa in rete e la condivisione dei mezzi e dei servizi di trasporto

Su questo solco si muove Smart, già in grado, con i suoi modelli precedenti come la Smart EQ fortwo, di soddisfare le esigenze di mobilità cittadina a zero emissioni, bassi consumi di energia e bassissimo impatto di superficie occupata. E dal 2022 in grado di proporre un’alternativa durevole e alla lunga conveniente per le necessità di trasporto di nuclei famigliari che hanno necessità di più posti auto e bagagli. Per questo sono stati lanciati e aperti i pre ordini per i nuovi modelli Smart #1 totalmente elettrici e previsti in quattro versioni. Ognuno di essi si differenzia per ragioni di stile e di necessità di guida ma si basano tutti sui paradigmi della nuova mobilità privata sostenibile.

La connessione, per cui si ottimizza l’energia disponibile grazie alla navigazione intelligente, al monitoraggio del traffico in tempo reale, alla mappa con autonomia e alle informazioni sui punti di interesse, con proposte di deviazione durante l’itinerario per trovare le stazioni di ricarica locali.

La condivisione, resa davvero facile dalla digitalizzazione della chiave, la macchina può essere condivisa con chiunque abbia uno Smart ID. Si può aprire, chiudere e mettere in moto l’auto direttamente dal cellulare con l’app dedicata.

La facilità di ricarica dell’auto elettrica a casa, resa semplicissima e veloce grazie al sistema di ricarica per veicoli elettrici di alta qualità smart charge@home Wallbox, alimentato da ABB E-mobility. E quando si è in viaggio, grazie all’ampia rete di ricarica in aree pubbliche smart charge@street, si trova sempre un punto di ricarica nelle vicinanze, in tutta Europa.

L’autonomia, notevole perché smart #1 è dotata di una batteria potente con un’autonomia di 440km (calcolata secondo lo standard Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Con questi numeri è agevole coprire le esigenze quotidiane dei giorni lavorativi in città ma c’è spazio anche per progettare senza difficoltà eccessive gli spostamenti fuori porta festivi.