“Fin quando esisterà, a causa delle leggi e dei costumi, in piena civiltà, una dannazione sociale che crea artificialmente inferni e complica con una fatalità umana il destino, libri come questo non saranno forse inutili” scriveva Victor Hugo nella nota introduttiva de I Miserabili, che in Francia fu pubblicato nel 1862. Sono passati più di 150 anni. E dietro l’apparente progresso della civiltà, quel tipo di dannazione sociale colpisce ancora, in forme diverse, le categorie più vulnerabili (Hugo ci metteva donne, bambini e proletari, oggi avrebbe incluso elusi e migranti).

Per questo la scelta di Franco Però di portare in scena I Miserabili diventa un segno di attenzione umana prima ancora che estetica: «In questo testo possiamo vedere la storia della redenzione di un galeotto, il rapporto con il sacro, la grande Storia, l’amore, la ribellione e soprattutto l’ingiustizia sociale» dichiara il regista. Nella sua recitazione potente, a tratti demodé, Franco Branciaroli dà al personaggio di Jean Valjean, genio del Bene sopravvissuto alla galera e al linciaggio, uno spessore drammatico che rifiuta ogni minimalismo, per raggiungere quel pathos sublime del più grande “libro di carità” mai scritto (la definizione è di Baudelaire).

Nel cast risalta Francesco Migliaccio, nel ruolo dell’arido Javert, schiacciato dalla superiorità morale del perdono di cui si fa portatore l’ex galeotto. Nonostante qualche passaggio brusco della regia, lo spettacolo ha la bellezza di un libro visivo che, anche grazie al felice adattamento di Luca Doninelli, ci porta a leggere con evidenza plastica il combattimento tra bene e male, ingiustizia e compassione.

Prodotto dal Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia, dal Centro teatrale bresciano (Ctb) e dal Teatro degli incamminati, lo spettacolo ha debuttato al Teatro Quirino di Roma. La sua tournée toccherà il Teatro Carignano di Torino, dal 22 al 27 gennaio.

Autore: Katia Ippaso