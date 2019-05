Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha tracciato un bilancio dei primi sette mesi di attività del suo dicastero. Il ministro ha focalizzato l’attenzione su quindici obiettivi raggiunti: Legge SalvaMare, dissesto idrogeologico, economia circolare, assunzioni al ministero dell’Ambiente, lista dei siti di stoccaggio rifiuti, plastica, piano lupo, Commissione Via-Vas, stop all’inceneritore nella Valle del Mela, Terra dei Fuochi, tracciabilità dei rifiuti, educazione ambientale, imballaggi, una nuova sede per il ministero dell’Ambiente e 92 nuove zone speciali di conservazione.

Sulla Legge SalvaMare Costa ha specificato che è stata depositata al Consiglio dei Ministro e che presto arriverà in Parlamento: “è la legge che proteggerà i nostri mari e il nostro Paese dalla plastica monouso. E avremo alleati fortissimi: i pescatori”.

“Per la tutela del territorio e quindi la prevenzione del dissesto idrogeologico, abbiamo realizzato un vero e proprio piano Marshall, coinvolgendo e dando risorse pronte alle regioni, titolate a presentare i progetti esecutivi. Siamo al loro fianco, e al fianco di tutti i cittadini”, ha proseguito Costa, ricordando poi che a gennaio è inoltre previsto l’arrivo della norma sull’end of waste, “che le imprese dell’economia circolare stanno aspettando da tempo”.

Costa ha fatto anche il punto sui roghi tossici e sulla proposta avanzata dal ministero dell’Ambiente di censire i siti di stoccaggio di rifiuti, spiegando che “adesso sono inseriti in una lista di siti sensibili e sono sorvegliati speciali con il coordinamento delle prefetture”. In questo ambito il ministro ha ricordato che è stato archiviato il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri: “Abbiamo detto basta. Il Sistri è cancellato dal primo gennaio e la tracciabilità dei rifiuti nuova sarà gestita direttamente dallo Stato. I lavoratori collegati al Sistri rimasti senza lavoro sono una nostra priorità. Stiamo lavorando per una soluzione”. Mentre sulla questione della Terra dei Fuochi Costa ha sottolineato l’importanza della firma di un piano di azione “che prevede più controlli, più presenza dello Stato più prevenzione, bonifiche e presidio sanitario attivo”.

Positivo anche il giudizio sulla campagna #plasticfree: “C’è chi l’ha banalizzata e ha scritto che abbiamo tolto qualche bicchiere di plastica dal ministero. Ma #plasticfree è molto di più: è campagna attiva di sensibilizzazione di enti, istituzioni, parchi, associazioni, università, e dei cittadini. A tutti abbiamo chiesto di ridurre la produzione dei rifiuti a cominciare dalla plastica usa e getta. E… sì, abbiamo iniziato noi con il buon esempio: dal 4 ottobre il ministero dell’Ambiente è diventato plasticfree. Il cambiamento parte da noi e dal nostro quotidiano”. Mentre sugli imballaggi ha rimarcato l’importanza della norma inserita nella Manovra di bilancio che prevede un credito di imposta per le imprese che riducono gli imballaggi e producono con imballaggi zero.

Infine, la costituzione di 92 nuove zone speciali di conservazione con cui si è concluso il 2018. “L’Italia deve diventare un Paese Parco – ha dichiarato Costa in ultima battuta – Rispondiamo con i fatti a una infrazione europea pendente da anni. E così risparmieremo altri soldi”.

