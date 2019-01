Il primo gennaio circa 300 persone hanno partecipato al ‘Capodanno a Riace’. L’iniziativa è nata spontaneamente sui social in segno di solidarietà a Domenico Lucano, il sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria sospeso dal suo incarico. Lucano è indagato in un’inchiesta della Procura di Locri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e presunti illeciti nella gestione dei rifiuti. Risiede attualmente a Caulonia in virtù del regime del divieto di dimora a Riace disposto nei suoi confronti dalla magistratura.

Al sindaco di Riace, diventato negli ultimi anni il simbolo dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, hanno voluto esprimere il loro sostegno persone provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche e addirittura da Paesi esteri come l’Inghilterra e la Svizzera.

La manifestazione è stata organizzata anche per dare un contributo economico ai ristoratori e agli esercizi commerciali di Riace, che vivono una serie di difficoltà a seguito delle nuove normative in materia di immigrazione approvate dal governo.

Tra i promotori del ‘Capodanno a Riace’ ci sono stati il famoso architetto Maddalena Cannarsa e lo scrittore-sceneggiatore Francesco Trento. Non sono mancati momenti di riflessione e di dibattito sui temi dell’accoglienza e dell’immigrazione, balli, canti e appelli per la ‘liberazione’ di Lucano. Con le candele accese i partecipanti hanno anche composto a terra la scritta “Mimmo Libero”.

