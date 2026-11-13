È scomparsa Milena Boccadoro, giornalista e volto storico del TgR Piemonte, impegnata da tempo sui temi ambientali

Ci siamo conosciute in mezzo a un’autostrada nel dicembre 2005. La notte prima la polizia aveva sgomberato il presidio di Venaus e quella mattina la gente della valle aveva bloccato l’autostrada. Era una giornata in cui si faceva fatica a capire che cosa sarebbe successo di lì a poco. Io seguivo da vicino le iniziative dei No Tav e Milena era lì per Rai 3.

Poi ci siamo ritrovate molte volte, per interviste e servizi. Ero ancora presidente regionale di Legambiente. Di Puliamo il Mondo ricordo soprattutto due giornate a Torino, una con la comunità rom e don Ciotti, l’altra con la comunità peruviana alla Pellerina. Per la Rai c’era lei. A poco a poco, tra un servizio e l’altro, siamo diventate amiche. C’entrava anche Claudia Apostolo, giornalista e amica di entrambe, che ci manca. Con Milena e Claudia condividevamo uno sguardo politico, molti interessi e la profonda convinzione che le questioni ambientali avessero a che fare con il modo in cui viviamo insieme.

Milena era una di quelle persone che le nostre mamme riconoscevano appena apparivano al Tg regionale. Era stata caposervizio e aveva lavorato anche al Tg scientifico Leonardo. Si è occupata di scuola, di ambiente, di società, di come cambiava la vita delle donne. Negli ultimi anni prima della pensione aveva curato l’appuntamento annuale della Rai con Puliamo il Mondo. Quella collaborazione, cominciata tanti anni prima, era diventata anche un modo per continuare a ritrovarci.

Quando le chiedevo di moderare un convegno o una tavola rotonda, mi diceva sempre di sì. Mi piaceva guardarla condurre. Faceva una domanda precisa e lasciava a chi aveva di fronte il tempo di rispondere. Sapeva riprendere il filo di un discorso con poche parole. Era il suo modo di essere elegante. Con discrezione e modestia, metteva la sua intelligenza al servizio di chi parlava.

Quando è andata in pensione, ha scelto di entrare nel gruppo di lavoro di Nevediversa di Legambiente. Con lei, ragionare su un articolo voleva dire chiedersi subito dove andare e con chi parlare. Voleva incontrare le persone, ascoltarle e poi mettersi a scrivere. Si riconosceva, in quel modo di lavorare, la scuola di Enzo Biagi.

Faceva parte di Se non ora quando e si era occupata di SOS Orfani Speciali, a sostegno dei minori rimasti orfani a causa di un femminicidio. Ancora ieri sera lavorava all’organizzazione di Donne 20/80+ a Flashback.

Sapevamo che non stava bene, ma la aspettavamo comunque alla riunione di Nevediversa della prossima settimana. Da quando è arrivata la notizia, mi torna in mente una frase: «Fa’ che la morte mi trovi viva». In questo strano gioco d’azzardo che è la vita, penso a Milena che preparava quell’incontro, mentre noi contavamo di rivederla tra pochi giorni.