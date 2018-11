In occasione del World forum on urban forests organizzato dalla Fao a Mantova dal 28 novembre al primo dicembre (www.wfuf2018.com), Ersaf in partenariato con Legambiente e con numerosi soggetti locali (Comuni, associazioni, scuole, gruppi di cammino, Parchi) organizza una fitta serie di escursioni alla scoperta delle foreste urbane in Lombardia.

In alcune decine di località, dai capoluoghi a centri minori, vengono proposte camminate, sia in boschi urbani già realizzati che in aree per cui è in progettazione la forestazione; le passeggiate, rivolte a tutti i cittadini, saranno accompagnate da spettacoli, letture, performance, messa a dimora di alberi per “cambiare la natura nella città”, tema del forum. Gli eventi si terranno nel periodo tra domenica 18 novembre e domenica 25 novembre, con attenzione particolare a mercoledì 21, “Giornata nazionale degli alberi”.

“Ci proponiamo l’obiettivo di coinvolgere in particolare le giovani generazioni attraverso le scuole e il cammino – commenta il presidente Ersaf, Alessandro Fede Pelloni – camminare è il modo migliore e più salutare per osservare, conoscere e apprezzare gli spazi aperti e naturali. In particolare, camminiamo verso il Forum Fao: è una grande occasione, sia per conoscere il bosco urbano della propria città che per aderire ai contenuti del Forum, cui i partecipanti manderanno un messaggio coerente con il suo obiettivo: cambiare la natura delle città, grazie agli alberi, far diventare le nostre città dei luoghi più verdi, salutari e felici”.

“Sempre più persone vivranno nelle città: il verde urbano diventa dunque un elemento strategico per il benessere dei cittadini, la mitigazione del cambiamento climatico, la riduzione dell’inquinamento acustico e delle polveri sottili – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Aumentare la quantità di verde urbano, renderlo fruibile, accrescerne il valore e incentivarne la cura comunitaria è decisivo per le città. Siamo soddisfatti della risposta che abbiamo avuto dalle associazioni locali, gli enti pubblici e i circoli di Legambiente che hanno organizzato con entusiasmo gli eventi di CamminaForeste. Una dimostrazione del desiderio di mettersi in gioco e di camminare, per far scoprire le bellezze e la specificità della propria foresta urbana”.

info www.camminaforeste.it

