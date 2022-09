Milano e Roma di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici

Nel 2050 il clima delle due città potrebbe diventare tropicale e inaridire la temperatura urbana, causando molti eventi estremi. Come si stanno preparando le metropoli italiane

Temperature estreme, superiori a 36 gradi d’estate e inferiori ai 5 gradi sottozero d’inverno; violenti temporali, inondazioni frequenti e numerose settimane senza alcuna precipitazione. Questo lo scenario che potrebbe esserci nel 2050 nelle due “capitali” italiane, Roma e Milano, somigliando rispettivamente a quello presente nella Turchia meridionale e ad Austin, nel cuore del Texas. Lo scenario, previsto da un gruppo di climatologi dell’Eth del politecnico di Zurigo è riassunto nel loro report dal titolo “Understanding climate change from a global analysis of city analogues” pubblicato nel 2019.

Il caso di Milano…

Già oggi, gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire: Milano, con 30 eventi totali, si presenta come una delle aree urbane che ha subito di più le conseguenze degli eventi climatici. Sono state 20 infatti le esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro dal 2010 e 6 i casi di allagamento da piogge intense, come testimoniato dal Rapporto 2021 dell’osservatorio di Legambiente Città Clima. Per questo il comune ha approvato, nel febbraio 2022, il suo piano d’intervento 2030-2050: il “Piano Aria e Clima”, lo strumento “che ha come obiettivo ridurre l’inquinamento atmosferico, contribuire alla prevenzione dei cambiamenti climatici e definire le strategie di adattamento”. Tra gli obiettivi che si pone il piano, divisi in sei aree di intervento, l’abbattimento delle emissioni inquinanti, il raggiungimento della neutralità carbonica e il contenimento dei rischi legati al cambiamento climatico arrivando, per esempio, ad un calo degli spostamenti su auto privata del 50% e diminuendo il numero di auto in circolazione ogni giorno di 450 mila unità circa. Inoltre, tra le varie azioni, è prevista anche la valorizzazione dell’economia circolare e sostenibile e l’adozione di stili di vita responsabili, ad esempio con la riduzione del 50% dello spreco alimentare, in linea con la Food Policy di Milano, da realizzare con la donazione ad associazioni degli avanzi delle mense, delle società partecipate e dei mercati comunali scoperti. Per far fronte alle spese, che il comune afferma di non sapere quantificare fin da ora, Milano si serve di vari fondi: quelli strutturali europei, quelli del Pnrr e quelli regionali.

…e quello di Roma

Anche Roma è tra i comuni più colpiti, con il numero record degli eventi estremi registrati: 56 gli eventi tra il 2010 e il 2021, di cui 33 gli allagamenti dati da temporali e 13 i casi in cui è stata causata l’interruzione, con danni, di strade e ferrovie. Per questo, il comune ha approvato, nel luglio 2021, il “Paesc: il Piano d’azione per l’energia ed il clima”; che coinvolge tutti i settori pubblici, dai trasporti alla manutenzione degli edifici passando per l’illuminazione stradale, la riforestazione e l’utilizzo di energie rinnovabili, dimostrando come solo una azione collaborativa tra tutti i settori coinvolti si potrà ottenere il cambiamento sperato. La novità più importante del Paesc, oltre alle decine di misure che introduce, è la creazione, per la prima volta in Italia, di un ufficio apposito, chiamato Ufficio Speciale per il Clima. Diretto da Edoardo Zanchini, ex vicepresidente di Legambiente e posto alle dipendenze dirette del sindaco, l’ufficio ha capacità di coordinamento esclusivo di tutti i progetti previsti dal Paesc, evitando quindi possibili rischi di ritardi nell’applicazione. Nel dettaglio, il piano prevedere di ridurre le emissioni del 51% entro il 2030 attraverso varie azioni: da un’attività di forestazione urbana con la piantatura di 2 milioni alberi entro il 2050 alla realizzazione di 4 mila stazioni per la ricarica delle auto elettriche passando per interventi anche sulle energie rinnovabili con l’installazione di circa 34 mila impianti fotovoltaici nelle case autonome, a testimonianza di come anche il settore privato dovrà essere coinvolto nel piano, per una potenza complessiva di 183 MW.

Solo per questo progetto il comune stima investimenti per circa 274 milioni di euro con l’obiettivo di raggiungere il 51% del totale dei condomini romani e con una potenza media degli impianti di almeno 6kW. Infine, il piano prevede l’utilizzo di un’altra fonte rinnovabile: la geotermia a bassa entalpia, quella che permette di sfruttare il calore presente sottoterra e utilizzarlo come riserva termica a poca profondità (massimo 150 metri circa), sostituendo con le pompe di calore geotermiche la tipica caldaia a gas metano che abbiamo nelle nostre abitazioni e andando a ridurre di molto l’emissione dei gas serra, con una previsione di nuova potenza di circa 24 MW. Anche qui, il Comune prevede di trovare le coperture alle spese nei fondi strutturali europei, quelli del Pnrr e i fondi regionali. Indipendentemente dalle strategie adottate dalle due amministrazioni, l’obiettivo è comune: impedire che gli scenari estremi previsti dallo studio dei climatologi di Zurigo si avverino.

Per approfondire:

