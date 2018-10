La variazione osservata da Legambiente nelle temperature di Milano città è molto significativa. “Oltre a suonare come ulteriore conferma delle evidenze sul cambiamento climatico in corso – sostiene l’associazione- dovrebbe allo stesso tempo produrre un cambiamento nei comportamenti. Al punto in cui siamo sarebbe opportuno posticipare la data di ordinaria accensione degli impianti termici al primo novembre, che è stabilita per legge, prendendo atto del cambiamento di clima e allineando Milano alle stagioni termiche di città dell’Italia Centrale, come Perugia e Firenze: ciò consentirebbe notevoli risparmi in bolletta, riduzione dei consumi e dell’inquinamento”.

A quello che appare ormai un trend climatico consolidato si sovrappone, in questi giorni il dato meteorologico, che fa registrare temperature anche 3-4°C sopra le medie del periodo e che sembra destinato a durare anche per i prossimi giorni: con minimi notturni intorno ai 15°C e massime diurne anche superiori ai 22°C.

Valori di temperatura media del mese di ottobre nel trentennio 1988 – 2017 periodo Milano Brera Brescia Pavia Sondrio Mantova 1988-2002 14,54 14,84 13,72 12,71 14,56 2003 -2017 15,56 14,96 14,21 12,78 15,09 differenza °C 1,02 0,12 0,49 0,06 0,53

Fonte: elaborazione Legambiente su dati servizio meteo Arpa Lombardia

