Mielizia con la Realtà Aumentata innova il food packaging

Il marchio che rappresenta l’unica filiera del miele convenzionale e biologico in Italia scommette per primo nella sua categoria merceologica su un progetto innovativo di Realtà Aumentata 2.0 destinato a creare valore, in chiave win win, tanto per il brand e la filiera nella sua globalità, quanto per il retail partner

Un passo significativo verso una shopping experience davvero unica e coinvolgente, con l’obiettivo di offrire contenuti dettagliati su filiera, apicoltori, mieli, ma anche curiosità sul mondo delle api. Mielizia ha annunciato l’avvio di un progetto pioneristico nella sua categoria merceologica e non solo, che proietterà nel futuro del marketing digitale tutti i packaging dei mieli della linea Convenzionale e Bio, grazie all’integrazione della tecnologia web based, una innovativa soluzione che evita di dover sviluppare app native sia per il mondo IOS che Android e che consente, inoltre, il tracciamento degli IP degli utenti che la stanno utilizzando per implementare successive strategie di marketing e campagne di retargeting profilate.

Realtà Aumentata 2.0

La tecnologia web based si basa sulla scansione, attraverso il proprio smartphone e senza la necessità di scaricare alcuna app, di uno speciale QR code integrato nel design delle confezioni del prodotto. Una volta inquadrato il QR code con la fotocamera, si attiverà l’esperienza interattiva: immerso nell’ambiente in cui lo shopper si trova, l’ape mascotte 3D Mielizia prenderà il volo sullo schermo, così grazie alla Realtà Aumentata 2.0 avrà inizio un vero e proprio immersive storytelling del brand. Da lì, attraverso un menù semplice e intuitivo visionabile tramite swipe up, si potrà poi accedere a interessanti contenuti multimediali e interattivi: conoscere la storia e la filiera dei prodotti grazie a video in motion graphic, scoprire utili approfondimenti sulle varietà dei mieli supportati da intuitive infografiche, tracciare il percorso del vasetto di miele semplicemente immettendo il codice del lotto e infine scoprire tantissime video-ricette in cui Mielizia è il vero protagonista.

“Il progetto digitale innovativo di Realtà Aumentata 2.0 integrato nelle confezioni di Mielizia e Mielizia BIO, è stato sviluppato in collaborazione con Ribo Beyond Expectations di Bergamo che ci ha supportati sia dal punto di vista strategico, tecnico che di creazione dei contenuti – commenta Laura Betti, brand manager Mielizia – Si tratta di un progetto di cui siamo orgogliosi pionieri e che ci proietta nel futuro del marketing digitale, pur mantenendo sempre alta l’attenzione verso i nostri clienti, i loro gusti ed esigenze e con la possibilità intercettare in chiave edutainment anche il target kids”.

Cos’è Mielizia

Mielizia, sintesi di miele e delizia, è lo storico brand degli apicoltori di Conapi, Consorzio Nazionale Apicoltori, la più grande cooperativa di apicoltori in Italia e una delle più importanti nel mondo. Mielizia rappresenta un modello completo di “filiera del miele”: dalla scelta dei territori, alla produzione in apiario, fino al confezionamento e alla commercializzazione del prodotto finito. Sono oltre 600 gli apicoltori e circa 110.000 gli alveari in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, da cui provengono mediamente oltre 3.000 ton/anno di miele. Conapi, che riunisce apicoltori biologici e convenzionali, è il primo produttore di miele biologico in Italia. L’impegno etico e di divulgazione del valore dell’apicoltura, che va ben oltre la produzione di prodotti apistici, hanno guidato il consorzio nella realizzazione di attività didattiche e formative che hanno determinato, tra l’altro, la realizzazione di numerosi progetti per le scuole, del Parco delle Api e del Miele.