Il progetto si chiama Plastic Crime Scene Investigation ed è frutto della collaborazione della Stazione zoologica Anton Dohrn e dall’Università Politecnica delle Marche

Si chiama Plastic Crime Scene Investigation – Pcsi ed è un progetto di ricerca aperto alla cittadinanza per il monitoraggio della quantità e della qualità delle microplastiche nelle acque del mare e sulle spiagge lungo il litorale romano. L’iniziativa, elaborata da Raffaella Bullo della Stazione Zoologica Anton Dohrn e dall’Università Politecnica delle Marche, sarà presentata per la prima volta al pubblico il 15 febbraio alle 18 a Roma a Casetta Rossa, in via Giovanni Battista Magnaghi 14.

Aumentare l’attenzione sulle microplastiche

Negli ultimi anni la sensibilizzazione della società è aumentata soprattutto per ciò che concerne la macroplastica, e dunque bottiglie e buste. Per quanto riguarda la microplastica, invece, c’è ancora molto lavoro da fare.

Recenti studi focalizzati sulla percezione pubblica da inquinamento delle microplastiche hanno evidenziato che attività scientifiche dove sia alta la partecipazione civile aumenta la conoscenza e la sensibilizzazione. Quindi, per ottenere un elevato numero di dati e per rendere massimo il coinvolgimento della società civile nella ricerca scientifica la metodologia di ricerca scelta è quella della citizen science, vale a dire la scienza della cittadinanza. Con questo spirito il progetto punta ad abbattere così i classici confini tra mondo accademico e società civile.

Il Gioco delle Plastichine

Pcsi – Roma è stata strutturata, in prima battuta, per una durata di due anni, dall’estate del 2022 alla primavera-autunno del 2023). Nel 2022 l’attenzione è stata rivolta alla prototipizzazione di un nuovo strumento per il campionamento delle microplastiche e al protocollo di ricerca e quindi ai test sul campo, così da essere ora accessibile a un pubblico ampio. Nell’estate 2023 si ripeterà la medesima procedura di ricerca questa volta aperta a tutti. Per mantenere alta l’attenzione verso il progetto, si parteciperà anche a “Il Gioco delle Plastichine” con il coinvolgimento delle scuole di ogni grado del Comune di Fiumicino e del Comune di Roma. I partecipanti, muniti di pinzette, individueranno plastiche di piccole dimensioni sulle spiagge del litorale e li raccolgono. I luoghi di studio toccheranno la costa romana del Comune di Roma e di Fiumicino, passando per il Tevere. Sono aree a elevata urbanizzazione e intensa presenza umana, influenzata dagli apporti provenienti dal Tevere e dalla presenza della Capitale.