Stavolta è proprio un “primo libro”, su un argomento che è stato sempre immaginato come troppo difficile da spiegare ai bambini. E invece no. Questo libro dimostra, al contrario, che l’evoluzione è una bellissima storia da raccontare ai più piccoli e, come scrive Telmo Pievani nell’introduzione, “chi non vuole vederla si perde uno spettacolo meraviglioso”.

Una storia scientificamente all’altezza del moderno pensiero evolutivo, ben lontana dall’idea che la specie umana ne sia “l’apice”, che parte dai pesci e attraversa i rettili, i mammiferi, le scimmie e l’homo sapiens, evidenziando le funzioni che da nonna pesce a noi sono restate e si sono arricchite nel tanto, tanto, tanto tempo. Fino al camminare e parlare, spostarsi e raccontare storie, fatto che ci accomuna come specie e come cultura. Tutti “sapiens”. Tutti un’unica razza senza differenze.

Autore: Tito Vezio Viola