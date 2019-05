Un meteorite ha colpito la superficie lunare durante l’eclissi totale del 21 gennaio, visibile come un puntino bianco sulla Superluna rossa. Un impatto spettacolare, avvenuto alle 6:41 (ora italiana) del mattino del 21 gennaio, quando l’eclissi aveva raggiunto la totalità e sulla Luna erano puntati centinaia di telescopi. Il valore aggiunto di quanto accaduto è che l’evento è stato anche fotografato.

Negli ultimi 290 milioni di anni gli impatti tra i meteoriti e la Luna sono triplicati. Un programma della Nasa osserva questi fenomeni regolarmente dal 2005, e recentemente i flash generati dagli impatti vengono tenuti d’occhio anche dall’Europa.

Dalle osservazioni emerge che un meteorite cade sulla Luna ogni due o tre ore, ma catturare in una fotografia uno di questi impatti nel pieno di un’eclissi totale di Luna è davvero un evento rarissimo, in quanto l’alone luminoso tende a cancellare una luce debole come quella dei flash dei meteoriti.

