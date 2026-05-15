S.P.A.C.E. parte da Padova: davanti alla scuola Randi il lancio del progetto di Legambiente per strade scolastiche più sicure e città meno dipendenti dalle auto

Una strada davanti a una scuola può essere molto più di uno spazio attraversato dalle auto negli orari di ingresso e uscita. Può diventare un luogo più sicuro per bambini e bambine, più accessibile per le famiglie e più vivibile per un intero quartiere. Parte da qui il percorso di S.P.A.C.E. – Strade scolastiche Partecipate per l’Accessibilità, la Cura e l’Equità, il progetto promosso da Legambiente Nazionale con il sostegno del Bando ACT di Fondazione Unipolis.

L’evento di lancio del progetto si è svolto oggi pomeriggio in via Piave 34, davanti alla libreria Paese dei Mostri Selvaggi, nell’orario di uscita degli alunni della scuola primaria Randi. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto con genitori, Consulta, abitanti del quartiere e scuola per proseguire il percorso condiviso dedicato al miglioramento della sicurezza stradale di via Piave e dell’accessibilità all’area scolastica.

Per l’occasione Legambiente Padova ha allestito un punto informativo dedicato ai temi della mobilità sostenibile e della trasformazione dello spazio pubblico. Presenti anche un angolo di “pit stop bici”, con un meccanico a disposizione per piccole riparazioni e letture per bambini curate dalla Libreria Paese dei Mostri Selvaggi.

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, Roberto Scacchi, responsabile nazionale Mobilità di Legambiente; Simone Nuglio, coordinatore dell’Ufficio nazionale Mobilità di Legambiente, Francesco Moledda, Program Manager di Fondazione Unipolis, Andrea Ragona, l’assessore alla Mobilità del Comune di Padova; Sandro Ginestri, vicepresidente di Legambiente Padova, ed Elena Correale, responsabile locale del progetto S.P.A.C.E.

“Con SPACE ci stiamo impegnando per rendere più sicure le strade in prossimità delle scuole. Crediamo che sia doveroso che gli adulti creino condizioni sicure ed accoglienti per i propri ragazzi”, dichiara Marisa Parmigiani, Consigliera Delegata di Fondazione Unipolis. “Sostenere progetti come questo significa lavorare non solo sulla mobilità, ma anche sulla qualità della vita nei quartieri, sulla salute e sull’autonomia dei più giovani. Il percorso avviato da Legambiente mette al centro il coinvolgimento delle comunità locali e prova a costruire un cambiamento concreto negli spazi che bambini e famiglie attraversano ogni giorno”.

Il progetto si inserisce in una città dove il tema della qualità dell’aria continua a intrecciarsi con quello della mobilità urbana e della sicurezza degli spazi pubblici. Secondo Mal’Aria di città 2026 di Legambiente, Padova resta infatti tra i capoluoghi che dovranno ridurre in maniera significativa le concentrazioni di PM10 e PM2.5 per rispettare i nuovi limiti europei previsti dal 2030. Una condizione che riguarda direttamente anche le aree scolastiche, spesso segnate da traffico intenso, soste irregolari e difficoltà di accesso per chi si muove a piedi o in bicicletta.

“Abbiamo immaginato il progetto S.P.A.C.E. pensando al potenziale rigenerativo delle strade scolastiche. Sono necessarie per migliorare non solo la qualità ambientale degli spazi pubblici vicino alle scuole, ma anche per garantire sicurezza e salute”, dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. “Oggi troppe aree scolastiche sono ancora dominate dal traffico e dall’uso dell’auto privata, proprio negli orari di ingresso e uscita degli studenti, con effetti evidenti non solo sulla qualità dell’aria e sulla sicurezza, ma anche sulla destinazione d’uso degli spazi urbani e sui costi della mobilità per le famiglie. Restituire spazio a pedoni, biciclette e relazioni di comunità significa migliorare la vita quotidiana di chi vive quei quartieri e costruire città più sane e inclusive”.

“Da anni il circolo di Legambiente Padova lavora sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, portando avanti anche un percorso sulle strade scolastiche insieme a scuole, famiglie e quartieri”, dichiarano Sandro Ginestri, vicepresidente di Legambiente Padova, ed Elena Correale, responsabile locale del progetto S.P.A.C.E. “Le strade scolastiche funzionano davvero quando diventano parte di un percorso condiviso e partecipato, capace di coinvolgere la comunità locale e trasformare lo spazio pubblico in un luogo più sicuro e vivibile. Per bambine e bambini rappresentano anche un’esperienza concreta di autonomia, relazione e cura dei beni comuni. In questi ultimi anni in città sono nate diverse zone scolastiche e crediamo si possano progettare ancora nuovi interventi per dare maggior sicurezza e vivibilità alle strade vicino alle scuole”.

S.P.A.C.E. – Strade scolastiche Partecipate per l’Accessibilità, la Cura e l’Equità è un progetto di Legambiente Nazionale sostenuto dal Bando ACT promosso da Fondazione Unipolis. Nei prossimi mesi il progetto porterà attività partecipative, iniziative pubbliche e percorsi dedicati alla sicurezza stradale e alla mobilità attiva non solo a Padova, ma anche ad Avellino, Cagliari e Frosinone, con l’obiettivo di rendere più sicuri e vivibili gli spazi intorno alle scuole.