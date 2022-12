Melograno e frangipani, essenze di natura

Sono due i nuovi protagonisti delle Linee Profumate de L’Erbolario.

Frangipani, per un profumo elegante e rinfrescante, e Melograno, per una fragranza seducente e compatta. Racchiuse in bagnoschiuma, profumi e saponi, L’Erbolario propone materie prime di grande pregio per le sue novità di mercato.

Il Melograno, un albero dal fascino senza tempo. Prosperità, regalità, fertilità, rinascita: sono numerosi i significati che vengono attribuiti al Melograno dalle diverse culture che lo apprezzarono fin dall’antichità per la sua abbondanza di fiori e frutti succosi.

Albero arbustivo dal tronco spesso e contorto, il Melograno è caratterizzato da una ricca fioritura color rosso corallo. I suoi frutti maturano in autunno, e dentro la scorza dura racchiudono tantissimi chicchi succosi e profumati di un rosso vivace, chiamati arilli.

Da questa forza nasce una linea di prodotti che favorisce la pelle e rispetta l’ambiente: non solo si utilizzano i chicchi, pieni di sostanze nutritive, ma anche le scorze scartate dall’industria alimentari: sono infatti ricche di sostanze benefiche, estratte dai Laboratori L’Erbolario per creare un’acqua distillata tonificante e compattante.

I Frangipani sono simbolo di pace, amicizia, bellezza e semplicità. Questi fiori esotici sono composti da cinque petali carnosi che si tingono di mille sfumature da quelle più vivaci come il fucsia, l’arancio e il giallo, a quelle più tenui come il lilla e il bianco latte.

Ma ciò che li rende davvero unici è il profumo che sprigionano: morbido, caldo, dolce, rasserenante. E’ proprio da queste componenti che L’Erbolario è partito per creare una linea che riportasse tutte le grandi proprietà benefiche e la bellezza di questo fiore unico.

Originiaria delle isole del Pacifico e dell’oceano Indiano, è oggi diffusa in molte zone calde del mondo. Ed è proprio dalla Sicilia che i Laboratori L’Erbolario hanno preso queste meravigliose piante per trasformarle in cosmetici dal profumo delicato e dalle molteplici proprietà. Dai petali si ricava un estratto idroglicerico idratante, tonificante e compattante, un estratto oleoso elasticizzante e un’acqua distillata che esercita un’azione rinfrescante sulla pelle.

Sempre più attento alla cura dell’ambiente e della natura, L’Erbolario dimostra cura non solo per l’utilizzo di prodotti naturali e la lotta agli sprechi, ma anche per le confezioni dei suoi prodotti, riciclabili al 100% e riportanti le istruzioni per il corretto smaltimento dei componenti.

