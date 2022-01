Mediterraneo, premiati gli scatti fotografici di squali e razze

Tre le foto vincitrici del contest “Un click per difendere gli squali nel Mediterraneo”, promosso nell’ambito del progetto Life Elife sostenuto anche da Legambiente

Sono stati premiati i tre scatti vincitori del contest fotografico del progetto Life Elife. Il contest, il cui titolo per questa edizione è “Un click per difendere gli squali nel Mediterraneo”, è stato un’occasione per sensibilizzare i fotografi, professionisti e non, sui rischi che minacciano squali e razze, invitandoli a documentare e raccontare la presenza delle specie di elasmobranchi nel Mar Mediterraneo.

Squali e razze: le minacce nel Mediterraneo

Dalla metà degli anni Ottanta nel Mediterraneo sono stati proprio i pesci cartilaginei a subire un forte impatto, soprattutto a causa della pesca accidentale. Molte catture si verificano infatti durante le attività di pesca costiera, indirizzate verso altri stock commerciali. Nella sola Unione Europea si calcolano 42mila tonnellate di esemplari pescati nel 2018 (dati Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine). Per questo il progetto sostiene anche la corretta informazione su queste specie e contribuisce alla loro salvaguardia non solo promuovendo l’applicazione di strumenti alternativi di pesca, che consentano di limitare le catture accidentali, ma anche sensibilizzando gli stakeholders sull’importanza e il ruolo che gli squali svolgono nei nostri mari.

Progetto Life Elife: gli scatti vincitori

La giuria, presieduta da Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo del mare, e composta da fotografi e giornalisti professionisti italiani e ciprioti e dai partner del progetto, ha assegnato il premio come primo classificato al “Gattopardo – Scyliorhinus stellaris” di Piero Mescalchin. Al secondo posto “Gattuccio – Scyliorhinus canicula” di Giovanni Roppo Valente, mentre è arrivato terzo “Aquila di mare – Myliobatis aquila” di Giancarlo Torre

I vincitori si sono aggiudicati, rispettivamente, una Action camera, una borsa fotografica e una fotocamera compatta. Inoltre, in omaggio agli autori di altre due foto selezionate, perché considerate meritevoli dalla giuria, un biglietto per visitare l’Acquario di Genova.

Il progetto Life Elife

Cofinanziato dall’Unione Europea, il progetto Life Elife coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, coordinatore del progetto, l’ Area Marina Protetta delle Isole Pelagie (Lampedusa e Linosa) e quella di Tavolara-Punta Coda Cavallo (Sardegna), Costa Edutainment, con particolare riferimento agli Acquari di Genova e Cattolica, il Consorzio Mediterraneo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Legambiente, Marine & Environmental Research (MER) Lab, Algowatt, l’Università degli Studi di Padova.