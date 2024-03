“Se ne va un grande ambientalista”

Ci ha lasciato Mauro Veronesi, storico esponente di Legambiente e protagonista di tante battaglie ambientaliste nel Lazio. A partire da quelle contro l’abusivismo edilizio. L’associazione lo ricorda con commozione e affetto

È morto Mauro Veronesi. Per molti anni responsabile Territorio di Legambiente Lazio, Veronesi è stato protagonista di tantissime battaglie ambientaliste nel Lazio. A darne notizia è la stessa associazione che ricorda come Veronesi, “con il suo stile unico e inconfondibile”, abbia lottato contro il consumo di suolo, l’abusivismo edilizio e le “scellerate scelte urbanistiche, difendendo il verde e i parchi, per la tutela dell’ambiente a Roma e nell’intero territorio regionale”.

Legambiente tutta lo ricorda con grande commozione e affetto, “salutando con il cuore un grande ambientalista”.

Prima di approdare alla associazione ambientalista, negli anni Ottanta, Mauro Veronesi aveva partecipato a diverse iniziative politiche sui temi della occupazione, coniugandole con lungimiranza con quelle dell’ambiente, nei quartieri romani di Cinecittà e dell’Alberone.

Per chi volesse dargli l’ultimo saluto, la camera ardente ci sarà sabato 2 marzo, dalle 8 alle 10, al Medica Group (a Roma, via Federico Calabresi, 27), poi andrà al cimitero Flaminio.