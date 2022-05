La seconda stagione della serie tv sul mito della nascita di Roma dà il “ciak si giri” alla transizione ecologica dell’industria cinematografica. Ne abbiamo parlato con il regista romano

Dal mensile di aprile – Ormai manca poco! Ancora qualche mese e potremo vedere su Sky e Now la seconda stagione della serie tv Romulus, otto episodi sulle origini del mito della nascita di Roma, che ha registrato un grande successo ed è stata distribuita in oltre 40 Paesi. Ma, oltre che per continuare a seguire le vicende dei due protagonisti, Yemos e Wiros, la nuova serie firmata da Matteo Rovere assume un rilievo del tutto particolare perché ha l’ambizione di diventare la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, in linea con l’impegno del gruppo, che con la campagna “Sky Zero” punta a essere la prima media company in Europa a diventare net zero carbon entro il 2030. Romulus, grazie al protocollo Zen applicato sul set, è una tappa importante nel cammino della transizione ecologica per l’industria cinematografica e televisiva italiana, che genera ogni anno migliaia di tonnellate di CO 2 .

Come è nata l’idea di realizzare un green set per tutta la serie?

Dalla necessità e dall’urgenza di fare qualcosa, perché il cambiamento climatico è reale e la situazione è peggiore di come ci viene raccontata. È importante dare un segnale forte di come sia concretamente possibile, per un’attività produttivo-commerciale, ridurre le proprie emissioni in linea con quanto richiede la scienza. Basta avere l’intenzione di fare qualcosa.

Che difficoltà ha incontrato?

Le difficoltà maggiori arrivano dalle cattive abitudini e dall’arretratezza tecnologica italiana. Con la società Zen 2030 stiamo ricercando e sperimentando nuovi approcci per la prima volta in Italia.

È molto attento alla fedeltà storica nella ricostruzione dei set. Che opinione si è fatto del rapporto che gli antichi romani avevano con l’ambiente?

Penso che il rapporto con la natura e con l’ambiente che avevano gli antichi romani sia completamente diverso dal nostro, sicuramente anche per una questione legata al mito e quindi anche al timore di qualcosa che non potevano controllare, ma che rispettavano completamente. Dalla rivoluzione industriale l’uomo invece ha creduto di poter fare quello che voleva e ora purtroppo subiamo le conseguenze di questi atteggiamenti.

Di recente ha prodotto il film “Mondocane”, che parla di una Taranto invivibile dal punto di vista sociale e ambientale. Andiamo verso un futuro simile se non invertiamo rotta?

Non lo penso io, lo pensa la scienza, e lo pensa da alcuni decenni. E io della scienza mi fiderei.

Groenlandia e Zen 2030. Ci sono altre produzioni green in progetto?

Il concetto di green è da superare, è un termine elusivo e non misurabile. È importante alzare l’asticella e quantificare e migliorare di volta in volta le performance ambientali ed emissive, e neanche questo sarà abbastanza. L’obiettivo a cui punta Zen 2030, vista la situazione emergenziale in cui viviamo, è arrivare a costruire un sistema rigenerativo. Ciò vuol dire passare dal ridurre il proprio impatto a cercare di esercitare un impatto addirittura positivo, restaurativo sull’ambiente. Su Romulus, Zen 2030 ha posto una squadra di ecofacilities che, oltre a correggere la differenziata sul set, ha garantito giornalmente la pulizia del sito da tutto ciò che inevitabilmente finiva nel terreno e che, se non raccolto prima della pioggia, vi sarebbe penetrato, contaminandolo. L’obiettivo deve essere lasciare questo pianeta in condizioni migliori di come è stato trovato. Detto questo, con questo approccio stiamo lavorando a diversi altri progetti di cui non vediamo l’ora di parlare.

Che ruolo può svolgere il cinema per l’ambiente?

Il cinema può fare molto attraverso le storie, parlando dell’emergenza ambientale come ad esempio fa Don’t Look Up, produzione Netflix del regista Adam McKay, film che racconta il rapporto distorto che abbiamo con la verità scientifica se è troppo dura da digerire. Il film descrive in maniera dettagliata la parabola e gli effetti catastrofici del non agire contro l’emergenza. Ma il cinema può fare moltissimo anche durante la fase del set, ovvero decarbonizzare tutti i suoi comparti produttivi attraverso la tecnologia e i mezzi che abbiamo a disposizione.

In un prossimo futuro il green set diventerà il modello produttivo per il cinema italiano? Ci sarà la “transizione verde” cinematografica o il set sostenibile è destinato a restare una scelta di nicchia?

La transizione green è necessaria in tutta l’industria e quindi anche in quella cinematografica.

Ha seguito i lavori dei summit mondiali sull’ambiente come quelli recenti del G20 e della Cop 26 di Glasgow. Che idea si è fatto?

Sono incontri davvero necessari, ma non sufficienti per affrontare il problema. Si tratta solo di un inizio, ma non basta. Siamo ben lontani non solo dall’ambizione minima, ma soprattutto dalla visione minima, rispetto a questi temi.

Ecomanager sul set

Cosa prevede il protocollo Zen per decarbonizzare le produzioni audiovisive

Il protocollo Zen è realizzato da Zen 2030, la società benefit di consulenza che si candida ad accompagnare, con l’intervento di un green manager sul set, l’intera industria audiovisiva italiana sulla strada delle zero emissioni nette. «Attraverso il nostro percorso di sostenibilità – spiega il chief operating officer Lorenzo Vecchi – vogliamo contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali previsti dall’Accordo di Parigi, che ha fissato l’aumento massimo della temperatura media globale a 1,5 °C, a supporto delle strategie di decarbonizzazione del Green new deal Europe». L’obiettivo finale di Zen 2030 è però ancora più ambizioso: produzioni carbon negative e quindi con un impatto positivo sul clima e sull’ambiente. Per Vecchi, infatti, ridurre le emissioni non è più sufficiente. Serve un impegno molto più forte: «Il protocollo Zen ha un alto contenuto scientifico e risponde a una visione olistica che integra i continui progressi della scienza tradizionale con quelli della scienza progressista, come l’economia ecologica, la biologia della conservazione e l’ecologia industriale». Il protocollo guida tutte le fasi della produzione di un’opera cinematografica. Un’attenzione particolare viene prestata agli usi energetici, alla mobilità e alla ristorazione, ovvero i settori dove si registrano i maggiori impatti e limiti tecnologici non facili da superare. Sono le attività che a volte richiedono soluzioni innovative. Gli altri principali settori sono quelli relativi agli alloggi, ai materiali e ai rifiuti.

L’ecomanager interviene nella fase iniziale pianificando le azioni da mettere sul campo. Durante la lavorazione sul set si procede con la misura delle riduzioni e delle emissioni effettive e, successivamente, con gli interventi di compensazione. Zen, infatti, si impegna a rendicontare tutti i passaggi e stila un report che fotografa quante emissioni si sono comunque prodotte nonostante le azioni di contenimento, considerando le emissioni dirette e quelle indirette di tutta la filiera di approvvigionamento. Infine si mettono in campo progetti di forestazione certificati e incentivi alla transizione energetica e alle rinnovabili.