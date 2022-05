Mattatexture, come si rigenera la periferia di Pescara

Il progetto, sviluppato dallo Spazio Matta, ha ridato vita a un ex mattatoio con un’attività costante di spettacoli e laboratori. Con l’obiettivo di tessere legami e riconnettere le persone

Il Creative Living Lab, alla sua terza edizione, è un bando promosso dal ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività Contemporanea, per coniugare progettazione culturale, innovazione sociale e rigenerazione urbana. Tra i progetti che sono passati in quel bando c’è #Mattatexture, un progetto sviluppato dallo Spazio Matta, che nella periferia di Pescara ha rigenerato un ex mattatoio, con un’attività costante di spettacoli e laboratori e che intende tessere legami e riconnettere le persone.

#Mattatexture intende coinvolgere la comunità territoriale per ricostruire spazi di prossimità nell’area urbana che si trova in una periferia dietro la paradossale stazione ferroviaria che sembra una muraglia e lungo il fiume Aterno-Pescara.

Per #Mattatexture da aprile a settembre saranno organizzati incontri tematici, passeggiate urbane ed esperienze performative insolite, come il “Delivery teatro” di Ippolito Chiarello, in collaborazione con Fondazione Caritas Pescara, in azioni che ricordano i riders che portano il cibo a domicilio. Saranno organizzati seminari esperienziali con gli studenti dell’Istituto scolastico Tito Acerbo; Musica a Km 0, laboratorio per le persone senza fissa dimora, in collaborazione con On The Road; Intrecci di quartiere, workshop che vuole riscoprire il significato della tessitura ricollegandosi alla storia della filanda cittadina e una residenza di arti visive dell’artista Laura Viale.

A tessere un processo connettivo sulla memoria del territorio sarà il cantiere di performing media storytelling con il Comitato Abruzzese del Paesaggio, gli studenti dei corsi di Architettura dell’Università di Chieti-Pescara. A seguire tutto il percorso sarà l’attività della web-radio RadiostArt che coinvolgerà i cittadini in una narrazione continua dei frammenti di memoria da ricostruire, dando forma a un principio: la rigenerazione urbana si attua attraverso una rigenerazione culturale che coniuga memoria e progettazione innovativa.