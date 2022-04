Il testosterone del matriarcato

Analizzando la competizione intrasessuale femminile in gruppi di suricati africani, un nuovo studio ha dimostrato che l ’ aggressività è stata una componente evolutiva chiave nello sviluppo dell ’ allevamento cooperativo

Dal mensile di febbraio. Non influenza solo lo sviluppo dei caratteri sessuali, ma anche molti aspetti del comportamento come la competizione, la generosità, la libido e l’aggressività. Il testosterone è l’ormone maschile per eccellenza, quello che guida il corteggiamento e le lotte sociali. Il suo ruolo nella competizione tra femmine però, è rimasto quasi sconosciuto per lungo tempo. A fornire indicazioni utili in merito sono ora i suricati africani (Suricata suricatta), manguste diurne che vivono in gruppi piuttosto grandi, costituiti da circa 50 individui. Una nuova ricerca della Duke University di Durham (Usa), guidata dalla biologa evoluzionista Christine Drea e pubblicata su Nature Communications lo scorso dicembre, ha rivelato per la prima volta che l’evoluzione dell’allevamento cooperativo dipende quasi interamente dall’elevata concentrazione di testosterone nei tessuti corporei delle femmine dominanti. Ma facciamo un passo indietro.



Dominio XX

Le società di suricati sono guidate da una sola matriarca, che governa il resto del gruppo composto dalle subordinate e dai maschi di tutte le età. È lei che marca il territorio e che all’occorrenza attacca eventuali contendenti per difendere il suo ruolo indiscusso, che le proporziona il massimo vantaggio nella fase delle cure parentali. In questa specie, infatti, l’allevamento dei piccoli è cooperativo: i subordinati hanno il compito di aiutare la matriarca nella cura dei cuccioli, per garantirle un buon successo riproduttivo e, in ottica evolutiva, la sopravvivenza dei geni. Gli assistenti subordinati, femmine e maschi, si comportano come dei baby-sitter obbligati, che proteggono i nuovi nati dai predatori e continuano a nutrirli anche quando lasciano la tana. Il prezzo da pagare è spesso molto elevato: per essere certa che i subordinati dedichino ai suoi cuccioli un’attenzione totale e indivisa, la matriarca attacca le subordinate gravide, espellendole dal gruppo o uccidendone i cuccioli appena nati. Così, nel clan, solo poche delle femmine adulte riescono ad avere cucciolate in buona salute mentre la matriarca, in annate fortunate, arriva ad averne fino a tre o quattro. Si genera quindi un forte disallineamento riproduttivo (reproductive skew), con la femmina dominante responsabile di circa la metà delle cucciolate dell’intero clan.

Questione di ormoni

Nell’ambito riproduttivo del mondo animale, i casi di infanticidio sono più comuni tra i maschi, al pari delle lotte mediate da ormoni androgeni, ma non molto conosciuti per la controparte femminile. È noto però che in alcune specie di “allevatori cooperativi obbligati” (obligate cooperative breeder), come le iene maculate (Crocuta crocuta), i suricati (Suricata suricatta) e altri, le femmine mostrano concentrazioni di androgeni insolitamente elevate. Per verificare l’esistenza di una correlazione tra la concentrazione di testosterone e il successo riproduttivo della matriarca, i ricercatori hanno monitorato per quattro anni (dal novembre del 2011 all’aprile del 2015) 22 clan di suricati, per un totale di 270 animali residenti nella riserva del fiume Kuruman, nel deserto del Kalahari (Sud Africa). Il gruppo di ricerca di Christine Drea ha studiato il comportamento delle matriarche, registrandone tutti gli attacchi aggressivi e raccogliendone i resti corporei per monitorare i livelli di testosterone. Nelle matriarche non incinte, i valori di testosterone risultavano equivalenti a quelli dei maschi e solo di poco superiori a quelli delle femmine subordinate. Durante la gravidanza però, i valori aumentavano progressivamente, in contemporanea con la comparsa dei comportamenti aggressivi. Un aspetto interessante da evidenziare è che gli episodi violenti non erano manifestati solo dalle matriarche, ma anche dai loro cuccioli neonati, più aggressivi rispetto ai piccoli delle subordinate. La gerarchia femminile viene così imposta già durante le prime fasi di sviluppo, nelle quali la prole della matriarca si comporta in modo prepotente acquisendo vantaggi a scapito degli individui subordinati.



La prova del nove

Ai ricercatori però rimaneva ancora da validare l’ipotesi che fosse proprio il testosterone a guidare l’escalation di aggressività della matriarca e dei suoi cuccioli. Per sciogliere l’enigma, il gruppo di Drea ha scelto di trattare alcune matriarche con flutamide, un farmaco orale antiandrogeno non steroideo, che blocca il recettore del testosterone e impedisce la sua azione sul corpo. Trascorso un arco di tempo utile, le matriarche trattate con l’antiandrogeno hanno mostrato chiare modifiche del comportamento: i tratti aggressivi sono diminuiti, come pure gli episodi di marcatura del territorio. Conseguentemente, i subordinati si sono dimostrati sempre meno collaborativi, provocando lo sfaldamento del gruppo sociale. Senza la spinta di testosterone che avrebbero ricevuto nel grembo della madre, anche i cuccioli delle matriarche trattate con antiandrogeno erano più calmi e meno aggressivi verso i subordinati, perdendo il loro vantaggio sociale. Se il trattamento con bloccanti del testosterone fosse durato più a lungo, avvertono gli autori, la gerarchia della matriarca sarebbe stata rovesciata e la struttura del gruppo sarebbe stata completamente destabilizzata.

Selezione sessuale

Secondo i risultati della ricerca, il testosterone femminile ha svolto un ruolo chiave nell’evoluzione della cooperazione sociale nei suricati, nonché nel mantenimento della coesione del gruppo, determinando, in definitiva, la conservazione della specie. L’aggressività, alimentata dal testosterone, è il collante che tiene insieme il gruppo cooperativo, permettendo a una femmina di essere riconosciuta come dominante. I dati dello studio hanno quindi confermato che le femmine di suricati sono fisiologicamente mascolinizzate dai loro stessi androgeni e che la trasmissione intergenerazionale dei fenotipi mascolinizzati avviene già nella fase embrionale, grazie a un’influenza diretta degli ormoni sul sistema nervoso dei feti. “I risultati sperimentali rivelano l’esistenza di un meccanismo evolutivo finora sconosciuto – ha spiegato Christine Drea, prima autrice dello studio – che ha determinato la comparsa dell’allevamento cooperativo. Un meccanismo di selezione sessuale basato sull’aggressione e sulla competizione femminile mirata all’acquisizione della dominanza, garanzia di successo riproduttivo, più che all’ottenimento di maggiori risorse di cibo. In questa battaglia, concentrazioni elevate di testosterone favoriscono la vittoria”.

ASCOLTA IL PODCAST

Ascolta “Il testosterone del matriarcato nelle società di suricati” su Spreaker.