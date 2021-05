La grande febbre delle materie prime

Dal petrolio ai metalli, passando per il cibo. L’economia mondiale potrebbe sperimentare un nuovo superciclo delle commodities. Con tutte le inquietudini del caso: dalla speculazione finanziaria alla denutrizione

In principio fu l’oro, grande protagonista dei primi 8 mesi del 2020, quelli della grande paura e del bisogno di certezze. Ma il metallo prezioso per antonomasia, si sa, fa sempre storia a sé e non stupisce che in seguito, in un quadro globale completamente diverso, la passione per il lingotto si sia a lungo placata lasciando spazio al resto della giostra. Stretto nella morsa dell’eterno duello tra le prospettive di inflazione e l’ascesa dei rendimenti dei titoli di Stato USA, la commodity più sui generis che il mercato conosca, è rimasta a lungo stabile prima di sperimentare nuovi sobbalzi a maggio. Tutto intorno, nel frattempo, infuria la febbre del trading.

Un fenomeno globale

La sintesi l’ha offerta nelle scorse settimane la Banca Mondiale: in termini di prezzo, quattro quinti delle materie prime, o commodities che dir si voglia, viaggiano attualmente “al di sopra dei loro livelli pre-pandemici, in alcuni casi in modo considerevole”. A favorire i rialzi sono i forti segnali di ripresa economica che sostengono la domanda aggregata, oltre a “specifici fattori di offerta per il greggio, il rame e molti beni alimentari”. Nel 2021, prosegue la World Bank, i prezzi dei metalli dovrebbero salire del 30% su base annuale mentre il barile di petrolio potrebbe viaggiare in media a quota 56 dollari, oltre un terzo in più rispetto al 2020. Il rialzo delle materie prime agricole, al tempo stesso, si collocherebbe al 14%. La ripresa del commercio, infine, contribuisce all’inflazione: ad aprile, il Baltic Dry, l’indice che misura il costo di trasporto navale, ha superato i 3.000 punti. Non accadeva da un decennio.

Quattro cicli di rialzo

Dai numeri alla teoria è un attimo, soprattutto in un’epoca di grandi accelerazioni. Il concetto chiave è superciclo, quella lunga fase temporale in cui un evento dirompente cambia la storia del mondo alimentando, tra le altre cose, un boom della domanda. L’offerta si adegua con lentezza nell’arco di una o più decadi e i prezzi, ovviamente, salgono.

Dalla fine del XIX secolo ad oggi, ricorda il Financial Times, il mercato delle materie prime ha conosciuto quattro cicli con la “c” maiuscola: la grande industrializzazione americana di fine ‘800, la corsa al riarmo degli anni ’30, lo shock petrolifero degli anni ’70 e il boom economico cinese a cavallo tra il secondo e il terzo millennio. E oggi? Di fronte ai maxi stimoli a 12 zeri promossi negli USA e al Green Deal della UE l’ipotesi di un quinto superciclo non è da escludere. I dubbi sulla tenuta del trend nel lungo periodo non mancano, ricorda ancora il quotidiano britannico. Ma basta fare i conti col presente per capire la portata del fenomeno e i rischi, tutt’altro che marginali, che ne derivano.

Di recente, ad esempio, l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha sottolineato come l’aumento dei costi di alcuni elementi come cobalto, nichel e litio possa rallentare i piani di transizione ecologica. A spaventare, inoltre, è anche l’ondata speculativa che si accompagna tipicamente alle fasi rialziste. A Wall Street la parola d’ordine è “non smettere di comprare”, scrive Bloomberg, con Goldman Sachs e Bank of America In prima fila nell’opera di convincimento, tutt’altro che ardua, degli investitori. “A spingere le materie prime verso il picco di prezzo è più la domanda finanziaria che quella fisica”, ha dichiarato Evy Hambro, responsabile globale degli investimenti nel comparto di BlackRock. Il mondo, ha aggiunto, sperimenta oggi una fase di crescita fortemente dipendente dalle materie prime, “ed è probabile che questa tendenza duri decenni”.

Infine l’incremento dei prezzi dei generi alimentari che evoca la crisi sperimentata dai Paesi in via di sviluppo alla fine dell’ultimo superciclo. Nel continente più povero del Pianeta, ha dichiarato nelle scorse settimane il presidente dell’African Development Bank, Akinwumi Adesina, la carenza di cibo affligge tuttora 246 milioni di persone. I ritardi della campagna vaccinale e la crescita dell’inflazione, verrebbe quindi da aggiungere, rischiano di aggravare ulteriormente la situazione.

Alluminio, l’ombra di Pechino

Nel primo trimestre dell’anno il prezzo dell’alluminio ha sfiorato i 2.200 dollari per tonnellata con un aumento del 50% rispetto ai minimi del 2020. Determinanti le attese di contrazione dell’offerta da parte della Cina che, secondo il portale Mining.com, ammonterebbe quest’anno a 100mila tonnellate.

Trasporti marittimi, record decennale

Il Baltic Dry Index (BADI), l’indicatore che misura i costi del trasporto marittimo e dei noli delle navi cargo ha superato a marzo quota 3.000 punti, il dato più alto degli ultimi dieci anni. A spingere l’indice al rialzo è stata la forte risalita dell’import cinese a seguito della ripresa economica.

Cibo, mai così caro da 7 anni

Il Global price of Food index (PFOODINDEXM), l’indice dei prezzi delle materie prime alimentari del Fondo Monetario Internazionale, viaggia oltre quota 122 punti, un livello che non si registrava dal 2014. Il dato non è troppo distante dal record storico di 132,8 punti rilevato ad aprile 2011.

Polietilene boom

È partita nel 2021 la corsa del polietilene, diffuso polimero termoplastico convenzionale. L’indice del prezzi europei degli ultimi due anni e mezzo (base 100 a gennaio 2019) segna +206 punti sui minimi di maggio 2020 per la versione a bassa densità (LDPE) e +179 per l’high density (HDPE).

Bioplastiche, la parziale eccezione

Il mercato delle plastiche compostabili fa registrare un record di prezzo nel secondo trimestre. Ad aprile 2021 il compound bio segna +20 punti rispetto a gennaio 2019 (base 100) e +35 nel confronto con i minimi di inizio anno. La crescita c’è ma inferiore che nelle plastiche tradizionali.