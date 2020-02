di Piero Papa

Un mattino di fine ottobre il cielo sopra Matera appare vuoto e silenzioso. L’azzurro che solitamente fa da sfondo alla gravina si è fatto più terso per il vento che da nord ripulisce il cielo dalla foschia, porta a sud le nuvole e accompagna in Africa le migliaia di esemplari di grillaio (Falco naumanni) che da inizio primavera hanno affollato il cielo e i tetti della città. Il grillaio è il più piccolo rapace del paleartico occidentale, l’ecozona che include l’Europa, l’Asia a nord dell’Himalaya, l’Africa settentrionale e la zona nord e centrale della penisola arabica. Un migratore che trascorre l’inverno a sud del Sahara per poi tornare, in grandi stormi, in Europa per riprodursi in Spagna, Grecia e Italia. Caratterizzato da un forte istinto gregario, nidifica sempre in ambienti urbanizzati, dove costituisce delle affollate e vivaci colonie. Il nome fa riferimento alla sua alimentazione, costituita per l’80% da insetti, in particolare dall’ortottero Daciostaurus maroccanus, molto comuni in estate sui piani carsici della Murgia e tra le coltivazioni a frumento ancora condotte in assenza di antiparassitari e fitofarmaci.

A Matera nidificano circa 1.500 coppie e la città dei Sassi è riconosciuta ancora oggi come capitale europea di questo falchetto. È al vertice di un territorio, tra Puglia e Basilicata, riconosciuto dagli ornitologi come il “triangolo del grillaio”, dove Altamura e Gravina di Puglia sono gli altri due estremi di questo importante areale. Quella tra uomo e grillaio è una convivenza millenaria ed è legata alla storia e allo stile di vita tradizionale di queste regioni. Per uno strano percorso nella loro selezione, questi falchetti preferiscono deporre le uova tra le case degli uomini invece che nelle cavità delle pareti rocciose. E così una soffitta può ospitare una intera nidiata, ma anche un vaso di fiori, un piccolo balcone o più semplicemente le fessure tra le tegole di un vecchio tetto.

Il grillaio è un patrimonio naturale che vive all’interno di un paesaggio storico, che ha fatto di Matera la “capitale europea della cultura” per il 2019. Ma la sopravvivenza di questo falchetto sembra adesso minacciata proprio dalla notorietà della città, che giornalmente attrae migliaia di turisti, portando a un aumento della sua ricettività e delle ristrutturazioni “ad hoc”. «Con l’accresciuto interesse turistico del nostro territorio, molti quartieri storici che erano stati abbandonati da decenni, sono tornati a essere il centro delle attività economiche di molte città. Questo ha portato un importante aumento delle ristrutturazioni, in particolare a Matera», spiega Stefania Pellegrino, zoologa pugliese della Lipu che da oltre venti anni studia la dinamica di questa popolazione in relazione ai cambiamenti dei centri storici. «I suoi semplici tetti in coppi d’argilla, i cornicioni e le soffitte hanno da sempre accolto centinaia di coppie di grillaio che tornano dall’Africa per la riproduzione – continua Pellegrino – Ogni luogo, purché riparato e tranquillo, è adatto a deporre le uova. Al grillaio l’adattabilità e la fantasia non mancano di certo». Osservando la città dall’alto della gravina si percepisce il cambiamento e il significato delle parole della biologa. Le ristrutturazioni, pur se effettuate in maniera tradizionale e nel rispetto delle tipologie, sembrano aver regolarizzato le forme e annullato quella piacevole entropia di buchi e piccoli rifugi in cui vive il grillaio. «In quanto specie protetta e prioritaria nelle direttive europee, ogni intervento edilizio dovrebbe tener conto delle esigenze di questi rapaci, ma è sempre difficile farlo capire a tecnici e progettisti. E di certo le amministrazioni non ci vengono incontro nel modificare con chiarezza i propri regolamenti comunali», aggiunge la biologa.

L’unica indicazione ufficiale che “consiglia” di preservare i siti riproduttivi dei rapaci negli stabili oggetto di ristrutturazione è infatti il regolamento della Regione Puglia n.24/2005. E anche qui non sono previste sanzioni. Una classica storia italiana, verrebbe da dire. A Matera, come a Gravina di Puglia o Altamura, i ricercatori che studiano il grillaio sono lasciati soli a concordare con i progettisti più volenterosi poche soluzioni a costo zero per lasciare che il rapace possa tornate a nidificare. «Le ristrutturazioni hanno ovunque trasformato le tradizionali abitazioni in tufo: a Matera abbiamo calcolato che oltre il 90% degli edifici ristrutturati non è piu idoneo alla deposizione del grillaio – dice Pino Giglio, biologo che insieme a Stefania Pellegrino segue la colonia di Matera – Le antiche fessure di aerazione sono state sigillate, le tegole cementate e le grondaie e i cornicioni rivestiti dai dissuasori a spilli su cui non si poserà mai più un grillaio». Il ricercatore ha anche brevettato un nido artificiale efficace per favorire la nidificazione di questi rapaci nei centri abitati: «La nuova cassetta garantisce il massimo successo di involo e protezione dei pulcini. Rispetto ai primi prototipi in cemento, che avevano il difetto di scaldarsi troppo al sole, questa è in legno bianco e con un doppio tetto che ne garantisce una migliore ventilazione».

A Matera sono stati installati più di 600 nidi artificiali, la maggior parte dei quali in area esterna agli storici “sassi” perché paradossalmente i terrazzi dei moderni palazzi offrono maggiore disponibilità e sicurezza alla loro installazione. «Il futuro di questa colonia è davvero incerto se non si intraprendono immediate azioni per la sua tutela: stiamo già registrando lo spostamento di parte della colonia in altri piccoli centri della Murgia – lamenta il biologo – E Matera rischia di perdere in pochi anni il suo storico e inestimabile valore naturale».

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER