Solo gli acquirenti dell’abbonamento digitale e i soci Legambiente che sottoscrivono la tessera comprensiva di abbonamento possono scaricare e sfogliare la Nuova Ecologia ogni mese
Hai acquistato l’abbonamento sul nostro negozio online o ti sei già iscritto a questo sito come socio Legambiente? Entra con le tue credenziali per sfogliare questo mensile
Se non ti interessa abbonarti ma vuoi leggere solo questo numero della Nuova Ecologia puoi comprarlo sul nostro store e lo riceverai in formato sia cartaceo che digitale
LEGGI L’EDITORIALE DEL DIRETTORE
SOTTOSCRIVI UN ABBONAMENTO — ACQUISTA UNA COPIA
GUARDA I MESI PRECEDENTI
SOMMARIO MARZO 2026
PRIMO PIANO
14 Cronaca di un collasso annunciato
Oltre otto milioni di persone convivono con il dissesto idrogeologico. Eppure, negli ultimi 25 anni abbiamo investito solo lo 0,05% del Pil per ridurre il rischio
servizi di Toni Mira, Fabrizio Feo, Giulia Assogna, Rocco Bellantone
SPECIALE
12 Un “no” per difendere Costituzione e democrazia
di Maria Maranò
TALK
26 Città 30 e lode
a cura di Francesco Loiacono, Fabio Dessì
STORIE
32 Una diga contro la logica
di Francesco Dradi
36 Sabbie mobili in Liguria
di Maurizio Bongioanni
38 Coltivare resilienza in un Paese a due facce
In questi anni l’Etiopia ha vissuto un grande sviluppo, ma basta uscire da Addis Abeba per vedere il divario tra centro e periferia. Qui il lavoro delle ong è fondamentale
di Giannandrea Mencini
TRANSIZIONE
46 Rinnovare stanca
di Rocco Bellantone
48 Scienza nero su bianco
di Sergio Ferraris
VIVERE MEGLIO
62 Spegnere il gas per accendere il buonsenso
di Tessa Gelisio
IN VIAGGIO
64 Non ci resta che pedalare
di Veronica Rizzoli
GAIA
68 Il futuro amaro della spezia più dolce
di Enrico Nicosia
72 Il fantasma dei boschi
Le immagini del gatto selvatico “catturate” nell’Appennino toscano premiano anni di lavoro da parte degli esperti dell’oasi Dynamo del WWF
di Isabella Fraietta
FUMETTO
83 L’ultimo viaggio con Ubac
di Fabio Dessì
CULTURA
88 Terni in ascolto
di Elena Russo
91 Salvarsi in corner
di Rocco Bellantone
93 Ladri di parole
di Enrico Fontana
rubriche
10 Dal disordine, un nuovo ordine mondiale
a cura di Tiziana Guerrisi
55 Non solo oro, il rame nella transizione
a cura di Loris Pietrelli
57 Stesso prodotto, nuovo materiale
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
77 Almanacco
a cura di Barbanera
80 Su Pandora il verde sbiadisce
95 Nella terra di nessuno
opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami
43 IL NORD E’ “COSA LORO”
“A Torino, il 21 marzo, la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno promossa da Libera in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.”
di Enrico Fontana
53 AZZERARE I PARADOSSI
di Francesco Ferrante
71 ADATTAMENTO IMPRESCINDIBILE
di Lorenzo Ciccarese
75 SENTINELLE DEL CAMBIAMENTO
di Domenico D’Alelio
97 SERVE UNA LEGGE QUADRO SULLA RESILIENZA CLIMATICA
di Mauro Albrizio
98 SCARABOCCHIO
di Maicol&Mirko
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Mauro Albrizio, Maurizio Bongioanni, Lorenzo Ciccarese, Domenico D’Alelio, Francesco Dradi, Milena Dominici, Fabrizio Feo, Francesco Ferrante, Enrico Fontana, Isabella Fraietta, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Maria Maranò, Alessandro Michelucci, Toni Mira, Enrico Nicosia, Loris Pietrelli, Veronica Rizzoli, Elena Russo, Tito Vezio Viola
Chiuso in redazione il 23 febbraio 2026