SOMMARIO MARZO 2023

STORIA DI COPERTINA

16 Città trenta e lode

La moderazione della velocità riduce l’inquinamento e aumenta la sicurezza stradale.

Come trasformare le aree urbane

servizi di Elisa Gallo, Matteo Dondé, Omar di Felice, Ada Aliprandi, Andrea Poggio, Luca Valdiserri, Michele Guarnieri

INCHIESTE

34 Sci sul fondo

Sulle Alpi la quota in cui spessore e durata della neve sono di almeno 30 cm per 100 giorni è sempre più in alto.

Non nevica, o nevica troppo. Con gravi ricadute per il turismo invernale. La fotografia di Legambiente

testi e foto di Elisa Cozzarini

40 A tutto hub

di Lorenzo Marinone

VERTENZE & CAMPAGNE

44 Freddo senza chimica

Entro il 2050 potrebbero esserci 5,6 miliardi di condizionatori. Bisogna abbattere l’utilizzo dei gas fluorurati come refrigeranti, che danneggiano clima e salute.

E utilizzare quelli naturali

di Rocco Bellantone

48 Nel cuore del mondo

testi di Francesca Caprini, foto di Francesco Pistilli

55 La mattanza continua

di Nicola Nicoletti

57 Mettere radici a Cava de’ Tirreni

di Francesca Stazzonelli

GAIA

66 Questa diga non è un albergo

Costruendo barriere e rifugi, i castori eurasiatici, in espansione in Italia, possono aumentare l’eterogeneità dell’habitat, promuovendo così la crescita della biodiversità.

I risultati di uno studio italiano

di Margherita Corti

FUMETTO

77 In nome della verità

Ispirato a una storia realmente accaduta negli Usa, “Fuga di notizie” racconta un grave caso di inquinamento di acqua pubblica

di Fabio Dessì

CULTURA

82 Una, nessuna, centomila biblioteche

Sono i presidi culturali gratuiti più diffusi nel nostro Paese.

Ma sono sempre meno frequentate

di Marco Carlone

86 Niente carne siamo fumettisti

di Maicol & Mirco

rubriche

33 Urban experience

61 Imprese

63 Equotech

71 Visioni

93 Segnalibro

97 Almanacco

opinioni

68 PROFONDO BLU

Futuro da decifrare

di Domenico D’Alelio

98 AMBIENTEUROPA

A Taranto e nel Sulcis per la giusta transizione

di Mauro Albrizio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Ada Aliprandi, Marco Carlone, Margherita Corti, Elisa Cozzarini, Omar Di Felice,

Matteo Dondé, Elisa Gallo, Michele Guarnieri, Maicol & Mirco, Lorenzo Marinone, Nicola Nicoletti, Andrea Poggio, Francesca Stazzonelli, Luca Valdiserri

Chiuso in redazione il 23 febbraio 2023