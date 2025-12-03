Marina di Massa, è partita la rimozione del relitto della Guang Rong

Le attività di rimozione della nave che ha distrutto il pontile a gennaio 2025 proseguiranno fino a Natale. Incaricata l’azienda che ha rimosso la Costa Concordia dall’isola del Giglio

Alla fine, per fortuna, sono iniziate le attività di rimozione della nave Guang Rong appoggiata sul pontile di Marina di Massa. Pontile che ha distrutto a fine gennaio 2025 e dove è ancora arenata. Le lunghe operazioni di rimozione sono iniziate qualche settimana fa e dovrebbero finire, il condizionale è d’obbligo, entro Natale. Chiaramente dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche.

La prima fase dell’intervento prevede la rimozione delle circa 9.000 tonnellate di pietre dal ponte della nave, poi dovrebbe avvenire il trascinamento del relitto della nave Guang Rong.

La ditta che si sta occupando della rimozione è la società Fratelli Neri di Livorno, azienda strutturata che ha seguito anche la più complicata rimozione della Costa Concordia dall’isola del Giglio.

Le operazioni sono imponenti, lente, ma anche spettacolari: una nave gru si avvicina al relitto della Guang Rong ed un grande braccio meccanico toglie un (enorme) masso alla volta, quando il tempo e il mare lo permettono. Tutto intorno, altre squadre e piccole barche controllano i lavori. In questi mesi Nuova Ecologia ha seguito la vicenda con reportage e fotoreportage, continueremo a farlo. Per vedere l’ultima pietra rimossa e il relitto portato via della nave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa.