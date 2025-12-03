mercoledì 3 Dicembre 2025
Inquinamento

Marina di Massa, è partita la rimozione del relitto della Guang Rong

Redazione
di Redazione
0
0
Rimozione nave Guang Rong foto di Lorenzo Lombardi
Marina di Massa, le attività di rimozione della nava Guang Rong / foto di Lorenzo Lombardi
Le attività di rimozione della nave che ha distrutto il pontile a gennaio 2025 proseguiranno fino a Natale. Incaricata l’azienda che ha rimosso la Costa Concordia dall’isola del Giglio

Alla fine, per fortuna, sono iniziate le attività di rimozione della nave Guang Rong appoggiata sul pontile di Marina di Massa. Pontile che ha distrutto a fine gennaio 2025 e dove è ancora arenata. Le lunghe operazioni di rimozione sono iniziate qualche settimana fa e dovrebbero finire, il condizionale è d’obbligo, entro Natale. Chiaramente dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche.

La prima fase dell’intervento prevede la rimozione delle circa 9.000 tonnellate di pietre dal ponte della nave, poi dovrebbe avvenire il trascinamento del relitto della nave Guang Rong.
La ditta che si sta occupando della rimozione è la società Fratelli Neri di Livorno, azienda strutturata che ha seguito anche la più complicata rimozione della Costa Concordia dall’isola del Giglio.

Le operazioni sono imponenti, lente, ma anche spettacolari: una nave gru si avvicina al relitto della Guang Rong ed un grande braccio meccanico toglie un (enorme) masso alla volta, quando il tempo e il mare lo permettono. Tutto intorno, altre squadre e piccole barche controllano i lavori. In questi mesi Nuova Ecologia ha seguito la vicenda con reportage e fotoreportage, continueremo a farlo. Per vedere l’ultima pietra rimossa e il relitto portato via della nave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa.

Summary
Marina di Massa, è partita la rimozione del relitto della Guang Rong
Article Name
Marina di Massa, è partita la rimozione del relitto della Guang Rong
Description
Le attività della rimozione del relitto della nave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH