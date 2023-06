“Mare Monstrum”, in Italia 1,7 violazioni ogni km di costa

Legambiente presenta il dossier sulle illegalità legate alla gestione dei rifiuti, agli scarichi in mare e alla mala depurazione. “Capolista” la Campania, seguita da Puglia e Lazio. Salpano “Goletta Verde” e “Goletta dei Laghi”

Quello dell’inquinamento delle acque è un problema che continua a pesare sull’ecosistema marino italiano: è quanto emerge dalla nuova edizione del dossier di Legambiente “Mare Monstrum”, da cui emergono le illegalità legate alla gestione dei rifiuti, agli scarichi in mare e alla mala depurazione. Nel 2022 lungo le coste italiane l’associazione, elaborando i dati diffusi da forze dell’ordine e Capitanerie di porto, ha contato 13.229 infrazioni, corrispondenti a circa 1,8 violazioni per ogni km di costa. Nonostante una diminuzione, rispetto al 2021, del numero di reati 4.730 (-32,9%), del numero di sequestri 1.623 (-51,7%) e del numero di persone denunciate e arrestate 4.844 (-43,6%), si conta un aumento degli illeciti amministrativi 8.499 (+24,2%), e delle sanzioni amministrative 8.395 (+47,7%).

Prima in classifica si conferma la Campania, che con 1.245 reati rappresenta il 26,3% del totale nazionale. Al secondo posto troviamo invece la Puglia (559 reati), seguita da Lazio (539), Calabria (344), Sicilia (336), Emilia-Romagna (271). Cresce anche il numero di reati connessi all’inquinamento marittimo nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, dal 51,8% del 2021 al 52,5% del 2022. «Fermare subito gli scarichi illegali e utilizzare al meglio i fondi del Pnrr per costruire nuovi depuratori e implementare quelli esistenti, in favore del riuso delle acque e recupero dei fanghi, e completare la rete fognaria», ha commentato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. L’associazione ha ribadito la necessità di azioni volte a raggiungere una piena ed effettiva depurazione delle acque reflue, attraverso cinque azioni: costruire e adeguare, a livello nazionale e locale, dei sistemi fognari e di depurazione; valorizzare la depurazione delle acque reflue per permetterne il riutilizzo in settori come l’agricoltura; rafforzare e rendere più efficienti i controlli delle agenzie regionali di protezione ambientale; regolamentare lo scarico in mare dei rifiuti liquidi, anche tramite l’istituzione di zone con divieto di scarico di qualsiasi tipo; promuovere politiche attive per la prevenzione nella produzione di rifiuti e riciclo e per la migliore tutela del mare e della costa.

Proprio a favore della campagna contro l’inquinamento delle acque e della loro cattiva o mancata depurazione partiranno, con il motto “Non ci fermeremo mai”, Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le storiche campagne di Legambiente dedicate al campionamento delle acque e alla loro analisi microbiologica. «La salute dei nostri mari e laghi non può più attendere – riprende Zampetti – Lo dicono i dati di “Mare Monstrum” e dei monitoraggi annuali delle nostre Golette».

Goletta dei Laghi, in partenza il 29 giugno dal lago di Santa Croce (Veneto) e dai laghi delle Mucille (Friuli-Venezia Giulia), si pone come obiettivo il monitoraggio dello stato di salute dei bacini lacustri italiani, denunciando gli scarichi non depurati e inquinanti, il problema della siccità, della cementificazione e captazione delle acque. In cooperazione con il progetto “Life Blue Lakes”, inoltre, verrà posto l’accento sulla necessità di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche. Il viaggio di Goletta dei Laghi si concluderà in Calabria, il 3 agosto, dopo aver toccato Lombardia, Piemonte, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Goletta Verde partirà invece da Genova il 30 giugno e avrà come tappa finale San Giorgio di Nogaro (Friuli-Venezia Giulia), il 10 e 11 agosto. Percorrendo le coste italiane, l’obiettivo resta quello di sempre: promuovere i temi della depurazione, della lotta alla crisi climatica, della beach e della marine litter e della salvaguardia della biodiversità (supportata da progetti come “Life Delfi” e “Life Elife”). Focus di alcune tappe sarà il tema dell’eolico off shore che offre, per usare le parole del direttore di Legambiente, «un’opportunità strategica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e del 100% di elettricità rinnovabile al 2035: traguardo necessario per vincere la sfida climatica».