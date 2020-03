Ieri e oggi fa tappa a Reggio Calabria la Marcia mondiale per la pace e la non violenza. Un itinerario planetario, partito da Madrid il 2 ottobre del 2019 e che si concluderà sempre nella capitale spagnola il prossimo 8 marzo. Per la seconda edizione della manifestazione sono più di cento i Paesi coinvolti di cinque continenti con l’obiettivo di dare risonanza a temi sempre caldi e di stringente attualità come il disarmo nucleare, lo sviluppo sostenibile, la difesa dei diritti umani, l’integrazione, la multiculturalità.

L’iniziativa a Reggio Calabria è sostenuta dal circolo locale di Legambiente e patrocinata dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria. Nella giornata di ieri, domenica 1 marzo, il primo dei due appuntamenti si è tenuto ad Arghillà con una camminata dal titolo “In cammino per i diritti, la giustizia sociale e ambientale” lungo i luoghi simbolo del quartiere periferico reggino e arrivo nel parco di Ecolandia dove sono stati piantati degli alberi.

Questa mattina, invece, al Palazzo Alvaro si è tenuto un incontro con una delegazione internazionale dell’organizzazione che promuove la Marcia di cui facevano parte il presidente Rafael de la Rubia.