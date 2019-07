Un vero e proprio manuale per giovani ecologisti: è soprattutto questo il libro di Agnès Vandewiele “Salviamo il mare e gli oceani” impreziosito dalle bellissime illustrazioni di Joanna Wiezak. Una sorta di itinerario verso la sostenibilità a portata dei più piccoli.

Il libro si divide in tre sezioni: “Conoscere il mare e gli oceani”, “Conoscere le minacce” e “Le azioni dell’uomo”. Al suo interno si possono ricevere le giuste risposte ad interrogativi come i motivi per cui i mari s’innalzano, quali sono le specie marine in pericolo o come ridurre l’inquinamento. In più ci sono una serie di curiosità per il giovane ecologista: ad esempio che si respira grazie alla presenza degli oceani, perché producono la metà dell’aria. O che il clima dipende dagli oceani: assorbono più del 90% del calore in eccesso dovuto alle attività umane e accumulano nelle loro profondità più di un quarto della CO2 riversata nell’atmosfera.

Il libro è uno strumento di conoscenza e di approfondimento corredato da una sezione finale dedicata alle buone pratiche del “custode degli oceani”: alcune semplici regole in cui i bambini si possono impegnare. Il vademecum si chiude con un gioco: un “quiz sulle azioni ecologiche” per sapere se si è cittadini ecoresponsabili. Una conoscenza, quindi, tutta da testare.

Autore: Elisabetta Galgani Giornalista professionista, da sempre si occupa di questioni ambientali, sociali e di genere. Dal 2003 a La Nuova Ecologia, il mensile di Legambiente, di cui è stata anche coordinatrice, oggi scrive per la rivista, segue l’online e non solo. Interessata ai social media, da sempre realizza servizi video (dalle riprese alla post-produzione) per la televisione e per il web. Tra le sue collaborazioni giornalistiche quella con il “Nuovo Paese Sera” e “Left- Avvenimenti” e come autrice testi in Rai. È presidente dell’associazione culturale Marmorata169 che si occupa di “racconto di città”. Contatti: galgani@lanuovaecologia.it