Legambiente: “L’abusivismo si contrasta con gli abbattimenti, non con i condoni. Nella legge di bilancio si dia priorità alla demolizione degli ecomostri e a un PNACC operativo”

Nuova proposta di condono edilizio nella Manovra 2027. “Il Governo Meloni – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è l’Esecutivo della legalità a giorni alterni. A Napoli ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti con il Decreto Terra dei Fuochi, sostenuto con convinzione da Legambiente, dicendo che il suo Governo ci ha messo la faccia per dare un futuro diverso a questo territorio. Poi il giorno dopo nella riunione di maggioranza è pronta a discutere una proposta di maxi-condono da estendere a tutta la Penisola facendo, così, l’occhiolino agli abusivi e all’ecomafia del cemento. Al Governo chiediamo un’assunzione di responsabilità: stop alla stagione dei condoni edilizi e a scelte politiche che non fanno bene al Paese, sempre più fragile e insicuro a causa del consumo di suolo, degli ecomostri realizzati in aree a rischio e della crisi climatica e dove il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato nel 2023, è il grande dimenticato dalla politica. La lotta all’abusivismo, insieme a quella contro la crisi climatica, si contrasta con politiche efficaci e coraggiose, mettendo entrambi al centro dell’agenda politica”.

“Serve subito – continua Ciafani – un piano nazionale contro l’abusivismo edilizio, con risorse adeguate, come quelle indicate negli emendamenti alla legge di Bilancio elaborati da Legambiente: dai due Fondi per le demolizioni previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Cassa depositi e prestiti alle risorse da destinare all’autorità giudiziaria impegnata negli abbattimenti ma anche al sostegno ai Comuni per chiudere milioni di domande di condono ancora giacenti. Servono anche norme più efficaci a partire dell’estensione del potere sostitutivo delle Prefetture per l’esecuzione delle ordinanze di demolizione mai eseguite nei decenni passati dai Comuni. Quest’azione si deve saldare nella legge di bilancio con la vera priorità: quella di prevedere le risorse economiche per rendere operativo il PNACC. Non dimentichiamo che negli ultimi 12 anni nella Penisola si sono verificati quasi 2700 eventi meteo estremi che hanno causato la morte di 221 persone”.

“In tre anni, dal 2023 al 2025, le forze dell’ordine e le Capitanerie di porto hanno accertato 34.663 reati nel ciclo illegale del cemento, in larga parte relativi a illegalità in edilizia e urbanistica, con oltre 37mila persone denunciate. Gli illeciti amministrativi sono stati ben 72.313 – sottolinea Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente – che fanno salire la cifra complessiva dell’illegalità nel business del mattone a 106.976 violazioni delle normative di settore, alla media di 97,6 al giorno, 4 ogni ora. Nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) si concentra il 45,7% dei reati. La Campania è stabilmente in testa alla classifica regionale e come segnala ogni anno Legambiente nel Rapporto Ecomafia le mancate demolizioni sono una costante nei decreti di scioglimento dei Comuni per condizionamento mafioso. Non a caso proprio in queste regioni si concentra, secondo gli ultimi dati dell’Istat pubblicati nel 2022, la maggiore produzione di edilizia illegale nel nostro Paese, con 54,1 case abusive costruite in Calabria ogni 100 legali, 50,4 in Campania e 48,2 in Sicilia. Un diluvio di cemento illegale che la promessa di nuovi condoni finisce, inesorabilmente, per alimentare”.

5 dicembre, La Terrà chiamò

Richieste e proposte che Legambiente rilancerà anche sabato 5 dicembre partecipando alla manifestazione nazionale per il clima “La Terra Chiamò”, a Roma, a Piazza del popolo dalle ore 14.00, promossa da un vasto cartello di associazioni e realtà. Una iniziativa aperta a tutti e tutte e pensata per chiedere al Governo azioni concrete non più rinviabili per tutelare l’ambiente e contrastare la crisi climatica. La scelta del 5 dicembre lega la manifestazione a due ricorrenze internazionali: la Giornata mondiale del suolo, promossa dalla FAO, e la Giornata internazionale del volontariato delle Nazioni Unite.