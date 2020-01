Questa mattina al Sacro Convento di Assisi la presentazione dell’atteso documento, il cui orizzonte è una società realmente sostenibile, capace di produrre in modo meno impattante e attenta all’ambiente e al clima / FIRMA IL MANIFESTO

Questa mattina al Sacro Convento di Assisi, a partire dalle 9.30, è in programma la presentazione del Manifesto di Assisi. Un documento molto atteso, il cui obiettivo è gettare le basi per un’economia e una società più a misura d’uomo e, al contempo fornire risposte concrete a livello nazionale sul tema della crisi climatica. Tra i suoi promotori ci sono il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci, il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, l’amministratore delegato Enel, Francesco Starace, e l’amministratore delegato di Novamont, Catia Bastioli.

Al Manifesto sono già arrivate oltre 200 adesioni dal mondo istituzionale, da quello economico e politico, da quello religioso e della cultura. Alla presentazione partecipano il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il presidente Pontificia Accademia delle scienze sociali, Stefano Zamagni.

“È a partire dalla sfida che ci impone la crisi climatica della costruzione di una società free-carbon entro i prossimi trent’anni che si può costruire un futuro più desiderabile e una economia fondata sulla coesione sociale che torni a offrire opportunità di lavoro e di benessere – scrive su TuttoGreen de La Stampa Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club e fondatore di Green Italia – Sono molti i segnali che vengono dall’economia reale che ci dicono che quella è l’unica strada da seguire, che alternative non ce ne sono: dobbiamo passare da un sistema “lineare”, basato su produzione (sfruttando i fossili), consumo e scarto a un’economia circolare fondata sull’uso efficiente di tutte le risorse. Possiamo farlo. L’innovazione tecnologica ci mette a disposizione opportunità che fino a poco tempo fa erano solo futuribili”.

“Quello del 24 gennaio ad Assisi – dichiarano Ermete Realacci e padre Enzo Fortunato – è un appuntamento a misura d’uomo. Il Manifesto di Assisi è una nuova alleanza che tesse una rete tra economia, cultura e ricerca con il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, religiose e culturali del Paese. Affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società ‘abitabile’ e green. Per questo più capaci di futuro”.