La città più inquinata? Torino, che nel 2017 ha registrato il record dell’aria più irrespirabile d’Italia. A rivelarlo è “Mal’Aria 2018”, il rapporto sull’inquinamento atmosferico nelle città italiane stilato da Legambiente. Lo studio ha evidenziato come le centraline di rilevamento del capoluogo abbiano registrato concentrazioni di polveri sottili superiori ai 50 microgrammi/metro cubo per ben 112 giorni l’anno, più del triplo dei 35 consentiti dalla legge. Un’emergenza che è valsa un ultimatum di Bruxelles sull’urgenza di misure per contrastarla.

In questo contesto, la start up torinese di streetwear Kloters ha pensato una piccola soluzione per ridurre le emissioni. Si tratta di RepAir, una t-shirt unisex in cotone (disponibile bianca o nera, 29 euro) che sfrutta il movimento dell’aria per assorbire e

neutralizzare le molecole prodotte dalle auto. «Il segreto è nell’ampia tasca frontale», spiega Silvio Perucca, direttore marketing dell’azienda.

All’interno è racchiuso uno speciale tessuto mangia smog, “the breath”, già sperimentato in molte città nella copertura di impalcature per il recupero architettonico di edifici e monumenti o al posto di cartelloni pubblicitari.

L’innovativo materiale, creato dall’azienda padovana Anemotech in collaborazione con l’università delle Marche, è in grado di catturare polveri sottili, ossidi di azoto e di zolfo, composti organici volatili come ozono, aldeidi, monossido di carbonio. Ma anche gli odori dei cibi, le perdite di gas, residui chimici di detergenti, polvere, fumo. Per farlo sfrutta un sistema a tre livelli: uno esterno, antibatterico e resistente all’acqua, che intercetta gli inquinanti col passaggio dell’aria; uno intermedio che li intrapolla chimicamente, in fibra di carbonio e poliestere miscelato con nanomolecole attive. E un terzo che cattura gli odori a contatto con la pelle.

«Test effettuati dall’università delle Marche hanno stabilito che una t-shirt può assorbire le emissioni prodotte da due auto a benzina in un anno – assicura Perrucca – Periodo dopo quale il filtro andrà sostituito con uno acquistabile nei nostri store e nell’e-shop». Il tessuto potrà essere quindi riutilizzato in casa o in auto (senza lavarlo) e a fine vita essere smaltito come un comune filtro per i condizionatori. In cantiere anche una linea di felpe, che sarà in commercio fra poche settimane. «Dal lancio della maglietta RepAir, lo scorso maggio, sono state quasi 400 quelle vendute online, oltre 10.000 invece i pezzi distibuiti tramite richieste di collaborazioni b2b», conclude. In sostanza, 14.000 filtri mangia smog, indossati da altrettante persone, che percorrendo la città stanno dando un piccolo ma significativo contributo di “cittadinanza attiva” alla lotta allo smog.

Come funziona?

Filtro che respira

Il filtro, in materiale the Breath, posto nella tasca della t-shirt, è dotato di una tecnologia a 3 livelli: una intercetta gli inquinanti col passaggio dell’aria; quella intermedia, in fibra di carbonio e poliestere miscelato con nanomolecole attive, li intrapolla; la terza cattura gli odori della pelle.

Tecnologia passiva

Il materiale è un sistema passivo ed ecologico che non utilizza fonti di alimentazione esterna di origine elettrica o fossile per purificare l’aria.

Fine vita

Dopo un anno il filtro va sostituito con uno acquistabile negli store Kloters e nell’e-shop (15 euro). Potrà essere riutilizzato in casa o in auto, senza lavarlo. A fine vita si smaltisce come un filtro per i condizionatori.

Autore: Loredana Menghi