Il 26 aprile sul Veneto si è abbattuta una grandinata violenta seppur di breve durata. Ingenti danni sono stati causati anche alle colture, in particolare nella pedemontana in provincia di Vicenza. In pochi minuti la grandinata ha ricoperto campi e strade, stratificandosi sul suolo quasi come un manto di neve fuori stagione.

“Da una prima stima – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, e il direttore, Roberto Palù – i danni più ingenti sembrerebbero riguardare il mais, appena germogliato, mentre gli asparagi sono quasi sicuramente salvi. Dovremo attendere i prossimi giorni invece per poterci esprimere relativamente alla situazione di ulivi e ciliegi, anche se non sono da escludere danni a queste colture”.

